Ang THQ Nordic's Nag-inusara sa Ngitngit nga Remake Nalangan: Dugang nga Panahon alang sa Polish ug Walay Crunch

Sumaryo: Ang THQ Nordic ug ang developer nga Pieces Interactive nagpahibalo sa laing paglangan alang sa umaabot nga Alone in the Dark remake. Ang petsa sa pagpagawas, nga una nga gi-reschedule sa Enero 16, 2024, gibalik sa Marso 20, 2024. Ang desisyon gihimo aron hatagan ang team og dugang nga oras alang sa pag-polish ug aron malikayan ang bisan unsang potensyal nga crunch sa panahon sa Pasko.

Sa paningkamot nga makab-ot ug malapas ang mga gilauman sa komunidad, ang THQ Nordic ug Pieces Interactive nagpahayag sa ilang tinguha nga ang dula magkinabuhi sumala sa talagsaong mga pasundayag sa mga bituon sa Hollywood nga sila si David Barbour ug Jodie Comer, kinsa naghulagway sa mga nag-unang protagonista sa reimagined survival. makalilisang nga dula.

Ang Alone in the Dark, usa ka pasidungog sa orihinal nga titulo sa groundbreaking, nagdapit sa mga magdudula sa pagsusi sa makahahadlok nga istorya nga gihimo ni Mikael Hedberg, nga nailhan sa iyang trabaho sa SOMA ug Amnesia: The Dark Descent. Nagtanyag ang dula og usa ka talagsaon nga panan-aw tungod kay ang mga magdudula mahimo’g makapili nga ilakip si Edward Carnby, nga gidula ni David Harbour, o Emily Hartwood, nga gilangkuban ni Jodie Comer. Ang reimagined classic nagsagol sa psychological horror sa mga elemento sa southern gothic.

Samtang ang petsa sa pagpagawas gi-postpone, ang mga fans nga naghinamhinam nga makatilaw sa Alone in the Dark mahimo gihapon nga magpatuyang sa Grace in the Dark prologue, nga magamit alang sa pag-download.

Ang pag-remake sa Alone in the Dark karon gihimo alang sa PlayStation 5, Xbox Series, ug PC pinaagi sa Steam. Gusto sa development team nga masiguro nga ang dula makab-ot ang labing taas nga lebel sa kalidad ug matuman ang pagpaabut sa mga magdudula nga mabalak-on nga naghulat sa pagpagawas niini.

