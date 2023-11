Ang Misteryosong Kapalaran sa The Simpsons: Hit & Run Sequel ug ang Wala Matubag nga mga Pangutana

By

Ang hinigugma nga open-world nga dula, The Simpsons: Hit & Run, nakadani sa mga fans sulod sa mga katuigan uban sa talagsaon nga kombinasyon sa humor ug gameplay. Bisan pa sa pagkapopular ug panginahanglan niini alang sa usa ka sequel, ang mga developers sa dula bag-o lang nagpadayag nga ang usa ka follow-up nga dula wala gayud mahitabo, nga nagbilin sa mga fans ug bisan ang mga developers sa ilang kaugalingon nga nalibog.

Sa usa ka bag-o nga pakighinabi sa MinnMax, ang mga programmer, prodyuser, tigdesinyo, ug executive producer nga nalambigit sa orihinal nga dula mipaambit sa ilang kalibog ug kasagmuyo bahin sa pagkansela sa sequel. Kung gipangutana bahin sa hinungdan sa paghunong sa produksiyon, ang executive producer nga si John Melchior mitubag nga nalibog, nga nag-ingon, "Wala ko kahibalo."

Kini usa ka tinuud nga katingad-an nga desisyon nga nagbilin sa tanan nga nalangkit nga nagkamot sa ilang mga ulo. Gipatin-aw ni Melchior nga ang kalampusan sa orihinal nga dula nag-aghat sa usa ka lima ka dula nga deal nga adunay gamay nga pondo kaysa sa gipaabut sa mga developer. Ang desisyon sa pagpahunong sa produksiyon nahimo nga usa ka kakurat, bisan sa amo ni Melchior, kinsa mitunol sa dula ngadto kanila “sa plata nga plata.”

Ang orihinal nga dula, nga gipagawas sa Vivendi Universal Games sa 2003, nagpakita sa usa ka langyaw nga panagkunsabo sa Springfield, uban sa mga magdudula nga nakigbahin sa lainlaing mga pagpangita aron masulbad ang misteryosong mga panghitabo. Usa sa labing kaanyag nga aspeto sa dula mao ang Grand Theft Auto-inspired racing missions, nga gihinumdoman sa mga fans.

Ang giplano nga sequel gituyo aron mapalapad ang mga mekaniko sa pagmaneho pinaagi sa pagpaila sa abilidad sa pagguyod sa mga butang gikan sa mga salakyanan. Gihisgotan sa tigdesinyo nga si Darren Evenson ang usa ka prototype nga gihimo para sa kini nga bahin sa wala pa ang proyekto natangtang. Bisan pa, lapas sa prototype ug usa ka luag nga laraw, wala’y daghang pag-uswag nga nahimo.

Gipahayag sa mga developer ang ilang kawalay pagtuo sa pagkansela sa proyekto, tungod kay ilang gilantaw ang The Simpsons: Hit & Run nga mahimong prangkisa. Alang kanila, ang usa ka sequel ingon og usa ka natural nga pag-uswag, apan kini kalit nga gikuha gikan sa lamesa.

Usa sa mga nag-unang hinungdan nga nakatampo sa pagkahulog sa sequel mao ang kapakyasan ni Vivendi nga makuha ang mga katungod sa dula sa video sa The Simpsons. Makapainteres, ang kompanya nagmalampuson sa pagkuha sa mga katungod sa ubang mga sikat nga prangkisa sama ni Buffy the Vampire Slayer. Sa kadugayan, nakuha sa EA ang mga katungod sa dula sa video kaniadtong 2005; bisan pa, wala’y bag-ong dula nga gibase sa The Simpsons nga gipagawas sukad 2007.

Sa konklusyon, samtang naglaum alang sa usa ka sunud-sunod sa The Simpsons: Hit & Run mahimong maputol basta ang EA magpabilin ang mga katungod sa prangkisa, ang mga fans mahimo gihapon nga maghulat alang sa usa ka remastered nga bersyon sa orihinal nga dula. Ang mga misteryo nga naglibot sa pagkansela sa sequel nagpadayon sa pagkalibog sa mga fans ug developers, nga nagpalibog kanila bahin sa mga posibilidad nga mahimo.

FAQ

Aduna pa bay sequel sa The Simpsons: Hit & Run?

Sa pagkakaron, ang usa ka sequel sa The Simpsons: Hit & Run opisyal nga gisalikway. Ang mga nag-develop ug mga fans sa dula parehas nga nalibog sa desisyon nga ihunong ang produksiyon.

Ngano nga gihunong ang paghimo sa sequel?

Ang eksaktong rason luyo sa pagkanselar sa sequel nagpabilin nga wala mahibaloi. Ang executive producer nga si John Melchior nagpahayag sa kalibog sa desisyon ug naghisgot sa pinansyal nga mga limitasyon sa lima ka duwa nga deal isip usa ka hinungdan nga hinungdan.

Unsang talagsaon nga mga bahin ang giplano alang sa sequel?

Ang giplano nga sequel nagtumong sa pagpaila sa bag-ong mga mekaniko sa pagmaneho, nga nagtugot sa mga magdudula sa pagguyod og mga butang gikan sa mga sakyanan. Bisan kung adunay usa ka prototype nga gihimo alang sa kini nga bahin, ang proyekto sa kadugayan nakansela, gibiyaan ang gilapdon sa pagpatuman niini nga dili klaro.

Unsang mga hinungdan ang nakatampo sa pagkahugno sa sequel?

Usa sa mga nag-unang hinungdan mao ang kapakyasan ni Vivendi nga makuha ang mga katungod sa dula sa video sa The Simpsons, samtang malampuson nga nakuha ang mga katungod sa ubang mga sikat nga prangkisa sama ni Buffy the Vampire Slayer. Kini nga kapakyasan adunay hinungdanon nga papel sa desisyon nga kanselahon ang sunud-sunod.