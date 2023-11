By

Sa tingpamulak sa 2023, si Sunshine Henle nakadawat usa ka text message gikan sa iyang inahan, o sa ingon siya nagtuo. Wala niya nahibal-an nga ang entidad sa luyo sa mga mensahe usa ka "ghostbot," usa ka digital nga kalingawan sa iyang namatay nga inahan nga gipadagan sa OpenAI's ChatGPT. Kining nag-uswag nga teknolohiya, nga gitawag nga "grief tech," nagtumong sa paghatag kahupayan ug panag-uban alang niadtong nagbangutan sa pagkawala sa usa ka minahal. Bisan pa, samtang ang mga tiggamit sama ni Henle nagpabili sa kahupayan nga gitanyag niining mga advanced chatbots, ang mga eksperto nagpasidaan sa etikal ug sikolohikal nga implikasyon nga nalangkit sa ilang paggamit.

Ang mga startup sa teknolohiya sa kasubo sama sa Replika, HereAfter AI, StoryFile, ug Seance AI misulod sa eksena, nga nagtanyag sa lainlaing mga serbisyo aron matabangan ang mga tawo nga makasagubang sa pagkawala. Kini nga mga serbisyo gikan sa interactive nga panag-istoryahanay sa video sa namatay hangtod sa mga virtual nga avatar ug mga kabilin sa audio. Aron mahatagan usa ka personal nga kasinatian, ang mga tiggamit gigiyahan pinaagi sa mga pangutana sa personalidad, nga nagbansay sa mga algorithm sa AI sa mga platform.

Sama sa ubang mga modelo sa negosyo nga nakabase sa suskrisyon, ang mga platform sa teknolohiya sa kasubo nagtanyag sa mga tiggamit sa mga plano sa pagpresyo sa lebel. Depende sa gusto nga mga bahin ug kalidad, ang mga presyo sa suskrisyon mahimong gikan sa pipila ka dolyar sa usa ka bulan hangtod sa pipila ka gatos ka dolyar matag tuig. Pananglitan, ang premium nga plano sa StoryFile naghatag sa mga tiggamit og access sa taas nga resolusyon, mas taas nga mga video sa ilang namatay nga mga minahal sa usa ka higayon nga bayad nga $499.

Samtang ang pipila nga mga magtutukod nagpaduol niini nga teknolohiya nga mabinantayon, ang uban adunay labi ka agresibo nga baruganan. Si Jarren Rocks, ang nagtukod sa Seance AI, nagpasiugda nga ang iyang software nagtanyag pagsira kaysa sa dugay nga interaksyon. Sa kasukwahi, si Justin Harrison of You, Only Virtual naghanduraw sa usa ka kalibutan diin ang kasubo nahimong dili na magamit, uban sa iyang plataporma nga nagtumong sa pagprodyus sa tinuod nga diwa sa mga minahal.

Bisan pa sa mga benepisyo sa kini nga mga teknolohiya, ang mga kabalaka bahin sa pagtugot, pagsalig sa sikolohikal, mapihigon nga sinultian, ug ang pagpamaligya nga nagpunting sa mga huyang nga tiggamit gipataas. Ang mga etika sa AI ug mga tigdukiduki sa teknolohiya nagtan-aw sa paspas nga pag-uswag sa teknolohiya sa kasubo nga adunay pagduhaduha, nga nagpasiugda sa potensyal nga legal ug etikal nga mga isyu. Pananglitan, usa ka bag-o nga pagtuon nakit-an nga ang personal nga chatbot nga kauban nga app nga Replika nagpadayag sa mga huyang nga tiggamit sa tin-aw nga sulud pagkahuman sa pag-signup, nga nagpasiugda sa panginahanglan alang sa mga panalipod sa kini nga mga platform.

Dugang pa, ang pagtaas sa mga postmortem deepfakes nakapukaw sa mga diskusyon bahin sa pagkapribado ug mga katungod sa publisidad. Samtang ang mga regulasyon gipatuman alang sa mga sikat sa pipila nga mga estado, ang kasagaran nga mga indibidwal nagpabilin nga wala’y proteksyon. Ingon usa ka sangputanan, ang mga eksperto nanawagan alang sa mga pagbag-o sa palisiya sa panahon sa proseso sa pagplano sa yuta aron ilakip ang usa ka clause nga "Ayaw ako bot" ug masiguro ang responsable nga paggamit sa kini nga mga teknolohiya.

Samtang ang katilingban nag-atubang sa mga pagkakomplikado sa kini nga mga pag-uswag, ang kaugmaon sa teknolohiya sa kasubo nagpabilin nga dili sigurado. Samtang nagtanyag kini usa ka bag-ong pamaagi sa pagsagubang sa kapildihan, ang mga potensyal nga peligro ug mga implikasyon sa pamatasan nanginahanglan maampingon nga konsiderasyon. Ang pagbalanse tali sa paghatag og kahupayan ug pagsuporta sa personal nga mga katungod mahimong mahinungdanon samtang kita naglawig niining maisog nga bag-ong kalibutan sa artipisyal nga mga kauban.

Kanunay nga Gipangutana nga mga Pangutana (FAQ):

1. Unsa ang teknolohiya sa kasubo?

Ang teknolohiya sa kasubo nagtumong sa usa ka kategorya sa mga teknolohiya, lakip ang mga platform sama sa Replika, HereAfter AI, StoryFile, ug Seance AI, nga nagtumong sa pagtabang sa mga indibidwal nga makasagubang sa pagkawala sa usa ka minahal pinaagi sa digital nga mga interaksyon ug mga kalingawan sa namatay.

2. Giunsa kini nga mga platform sa teknolohiya sa kasubo nga nagtrabaho?

Ang mga platform sa teknolohiya sa kasubo kasagarang naggamit ug lawom nga pagkat-on ug dagkong mga modelo sa pinulongan, inubanan sa pag-personalize pinaagi sa mga pangutana, aron makahimo og mga virtual nga avatar o chatbots nga mosundog sa personalidad ug esensya sa mitaliwan nga indibidwal. Ang mga tiggamit mahimong makig-istorya, motan-aw og mga video, o maminaw sa mga kabilin sa audio.

3. Aduna bay bisan unsang etikal nga mga kabalaka sa palibot sa teknolohiya sa kasubo?

Oo, adunay daghang mga pamatasan nga pamatasan nga may kalabotan sa teknolohiya sa kasubo. Naglakip kini sa kakulang sa pagtugot gikan sa namatay nga indibidwal, ang potensyal alang sa sikolohikal nga pagsalig sa artipisyal nga mga kauban, ang pagpadayon sa mapihigon nga lengguwahe sa mga dataset, ug ang pagpamaligya niini nga mga serbisyo sa mga huyang nga tiggamit.

4. Unsa ang mga modelo sa pagpresyo alang sa mga platform sa teknolohiya sa kasubo?

Ang mga platform sa teknolohiya sa kasubo kasagarang nagtanyag mga tiered nga plano sa suskrisyon. Ang mga presyo mahimong gikan sa pipila ka dolyar matag bulan hangtod sa pila ka gatos ka dolyar matag tuig, depende sa mga bahin ug kalidad sa serbisyo.

5. Sa unsang paagi matubag sa katilingban ang mga isyu sa pamatasan nga naglibot sa teknolohiya sa kasubo?

Gisugyot sa mga eksperto ang pagpatuman sa mga regulasyon ug mga panalipod sa panahon sa proseso sa pagplano sa yuta. Mahimong maglakip kini sa usa ka clause nga "Ayaw ako bot" aron mapanalipdan ang pribasiya sa mga indibidwal ug masiguro ang responsable nga paggamit sa teknolohiya.