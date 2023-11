Ang Ubisoft Nagtakda og Bag-ong Sumbanan: Ang Fast-Forwarding Cutscenes usa ka Game-Changer

By

Ang Ubisoft nagpadayag sa usa ka kulbahinam nga bahin sa umaabot nga mobile looter shooter game, Ang Division Resurgence. Bisan tuod ang paspas nga pagpasa sa mga cutscenes dili usa ka groundbreaking nga konsepto, kini usa ka bahin nga panagsa ra makita sa mga dula karon. Gibiyaan sa kini nga tig-ilis sa dula ang mga magdudula nga mahinamon nga nagpaabut sa pagpagawas sa dula sa 2024, uban ang paglaum nga kini mahimong usa ka sukaranan nga paglakip sa tanan nga umaabot nga mga dula sa video.

Ang pagkadiskubre sa abilidad sa aksidente, ang mga magdudula nakit-an ang ilang kaugalingon nga nagpadali sa taas nga mga cutscenes sa The Division Resurgence nga adunay usa ka yano nga paghikap sa screen. Bisan kung kini usa ka karakter nga hilom nga naglakaw o sobra nga dayalogo bahin sa usa ka misyon, ang mga magdudula mahimo na karon nga makaagi sa kini nga mga eksena, makatipig oras ug himuon nga labi ka makalingaw ang dula.

Samtang ang paglaktaw sa mga cutscenes sa kinatibuk-an usa ka kapilian sa kadaghanan nga mga dula, adunay kanunay nga tinguha nga makuha ang matag gamay nga lore ug pag-uswag sa karakter. Ang fast-forward nga bahin sa The Division Resurgence nag-atiman niini nga panginahanglan, nga nagtugot sa mga magdudula sa pagpili sa pagpadali sa mga bahin sa mga cutcenes. Kini nga menor de edad apan epektibo nga bahin dili lamang usa ka kahatagan sa diyos alang sa mga magdudula nga gusto nga dali nga ibalhin ang istorya apan maayo usab alang sa mga nagdula sa mga mobile device, nga naghatag kadali sa pagtapos sa dula bisan unsang orasa.

Ang pasalig sa Ubisoft sa pagpauswag sa kasinatian sa magdudula dalayegon. Pinaagi sa pagpaila sa fast-forward nga kapilian sa The Division Resurgence, nagtakda sila og bag-ong sumbanan sa industriya sa sugalan. Ang mga magdudula karon naghinamhinam nga makita kini nga bahin nga gipatuman sa umaabot nga mga dula sa Ubisoft, sama sa The Division 3 ug The Division Heartland.

Ang pagpaabut mabatyagan, ug ang mga fans sa mga dula sa Ubisoft dili makapugong sa pagtinguha sa kasayon ​​​​ug kalipayan nga gidala sa paspas nga pagpasa. Uban sa Ubisoft nga nanguna sa dalan, ang ubang mga developers sa dula mahimong mamatikdan ug ikonsiderar ang paglakip niini nga dula-usab nga bahin ngadto sa ilang kaugalingong mga linalang.

FAQ:

P: Ang Division Resurgence ba ang una nga dula nga adunay usa ka paspas nga pagpasa sa mga cutscenes nga bahin?

A: Dili, pipila ka mga JRPG ug uban pang mga dula nag-apil sa parehas nga mga bahin sa nangagi.

P: Mahimo ba nako laktawan ang mga cutscenes sa hingpit sa The Division Resurgence?

A: Oo, sama sa kadaghanan sa mga dula, Ang Division Resurgence nagtugot sa mga magdudula sa paglaktaw sa mga cutscenes sa hingpit kung gusto.

P: Kanus-a opisyal nga ilusad ang The Division Resurgence?

A: Ang dula karon anaa sa beta testing ug gilauman nga ilunsad sa 2024.