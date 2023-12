Bag-ong Mga Gantimpala sa Dula 2023 Gipadayag ang mga Nominado: Makapahinam nga Lineup sa Dula

Hapit na ania ang Game Awards 2023, ug ang mga mahiligon sa dula sa tibuok kalibutan naghinam-hinam nga naghulat aron makita kung unsang mga dula ang modala sa mga prestihiyosong awards. Ang linya sa mga nominado karong tuiga nagsaad sa usa ka kulbahinam ug lainlain nga pagpili sa mga dula sa lainlaing mga genre.

Ang gikaibgan nga Game of the Year award makigtigi sa unom ka talagsaong mga titulo. Ang "Alan Wake 2" gikan sa mga tiglalang sa "Control" nagtanyag sa usa ka sikolohikal nga survival horror nga kasinatian, diin ang duha ka mga protagonista kinahanglan nga mag-navigate sa managlahing mga kamatuoran aron mahibal-an ang kamatuoran luyo sa mga ritwal nga pagpatay.

Ang "Baldur's Gate 3" nagdala sa mga magdudula sa usa ka epiko nga kampanya nga gitakda sa uniberso sa Dungeons & Dragons. Nakuha sa Mind Flayers, ang mga magdudula kinahanglan nga magdesisyon kung suklan ang ilang korapsyon o dawaton ang bag-ong mga gahum.

Ang kritikal nga giila nga "Marvel's Spider-Man 2" nga prangkisa mibalik, nga nagpakita ni Peter Parker ug Miles Morales sa usa ka kulbahinam nga adventure pinaagi sa Marvel's New York. Ang iconic nga kontrabida nga si Venom naghatag ug dakong hulga sa kinabuhi sa mga bayani ug sa siyudad nga ilang gipanalipdan.

Ang mga fans sa survival horror malipay sa "Resident Evil 4" remake, nga nagdala sa 2005 classic ngadto sa bag-ong kahitas-an uban sa modernized gameplay ug makabungog nga mga graphic.

Ang "Super Mario Bros. Wonder" nagsaad sa usa ka makapahimuot ug nostalgic nga kasinatian, samtang ang "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" nagtanyag og laing epic installment sa legendary franchise.

Gawas sa Game of the Year nga kategorya, ang The Game Awards 2023 adunay lain-laing mga kategorya lakip ang Best Game Direction, Best Narrative, Best Art Direction, Best Score and Music, ug Best Audio Design, ug uban pa. Ang matag kategorya nagpakita sa talagsaong mga nahimo sa lain-laing mga aspeto sa pagpalambo ug disenyo sa dula.

Ang Game Awards 2023 i-stream live sa YouTube, nga nagdala sa kahinam ug pagpaabut sa mga fans sa tibuuk kalibutan. Samtang ang industriya sa dula nagpadayon sa pag-uswag ug pagduso sa mga utlanan, ang mga nominado karong tuiga nagpakita sa talagsaon nga talento ug kabag-ohan sulod sa komunidad sa pagdula.

