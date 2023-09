Ang Labing Maayo nga Dula para sa Magtiayon sa PlayStation Plus Extra

By

Nangita ug pipila ka makalingaw ug interactive nga mga dula nga dulaon uban sa imong importanteng lain? Ayaw na pangitaa. Gitigum namon ang usa ka lista sa labing kaayo nga mga dula alang sa mga magtiayon sa PlayStation Plus Extra. Kini nga mga dula perpekto alang sa mga kasinatian sa co-op ug single-player, nga gitugotan ka nga makatagamtam sa kalidad nga oras nga magkauban samtang nagsuhid sa mga kulbahinam nga mga istorya, pagsulbad sa mga puzzle, ug pag-indigay sa mahigalaon nga mga kompetisyon.

Una sa among listahan mao ang "Thomas Was Alone," usa ka single-player nga puzzle game nga mahimong malingaw isip usa ka parisan. Ang pag-ihap sa mga puzzle nga magkauban dili lamang usa ka makalingaw, apan kini nagpalig-on usab sa mga kahanas sa pagtinabangay ug komunikasyon. Dugang pa, ang dula mahimong makompleto sa pipila lang ka oras, nga naghimo niini nga usa ka hingpit nga pagpili alang sa usa ka kaswal nga gabii.

Sunod mao ang "Erica," usa ka FMV (full motion video) nga dula nga nagtanyag usa ka interactive nga thriller nga kasinatian. Ang pagdula isip magtiayon nagtugot kanimo sa paghimo og mga pagpili nga magkauban ug tan-awon kung unsa ang epekto niini sa resulta sa istorya. Sama sa pagtan-aw og sine nga magkauban, apan uban sa dugang nga kahinam nga makahimo sa paghulma sa asoy.

Para sa mga horror enthusiasts, ang "Dead By Daylight" usa ka multiplayer nga dula nga pwede dulaon isip magtiayon. Pagpuli-puli sa pagdula og posporo ug pagsuporta sa usag usa pinaagi sa paglihok isip ikaduhang parisan sa mga mata. Kung ikaw ang mamumuno o ang naluwas, ang pagbaton sa usa ka kauban sa imong kiliran nagdugang usa ka dugang nga layer sa kahinam ug estratehikong bentaha.

Kung nangita ka usa ka mahigalaon nga kompetisyon, ang "Hotshot Racing" usa ka maayo kaayo nga kapilian. Kini nga arcade racer nagtanyag sa split-screen mode, nga nagtugot kanimo nga makiglumba sa usag usa sa lainlaing mga track. Kini mabulokon, kulbahinam, ug siguradong mopatungha sa imong kompetisyon nga espiritu.

Ang "Moving Out 2" usa ka dula nga mad-cap bahin sa pag-pack ug pag-unpack sa panahon sa pagbalhin sa balay. Gidisenyo alang sa co-op nga dula, kini nga dula nanginahanglan epektibo nga komunikasyon ug pagtinabangay. Pag-andam alang sa pipila ka makalingaw nga mga higayon samtang nag-navigate ka sa kagubot sa pagbalhin sa muwebles.

Ang "Sackboy: A Big Adventure" usa ka makapalipay nga 3D platforming nga dula nga labi ka maayo kung dulaon isip magtiayon. Ang ubang mga lebel mahimo lamang makompleto sa couch co-op, nga nagpasiugda sa panginahanglan alang sa kolaborasyon ug kooperasyon. Kini nga madanihon nga adventure usa ka kalipay nga masinati gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan.

Katapusan apan dili labing gamay, ang "Trials Fusion" usa ka dula nga usa ka magdudula nga perpekto alang sa pagpuli-puli. Makigsangka batok sa usag usa aron itakda ang labing kaayo nga oras sa mahagiton nga mga track, o magkatawa nga magdungan samtang nagtigum ka gatusan nga mga pakyas sa labing lisud nga lebel.

Kini nga mga dula magamit tanan sa PlayStation Plus Extra ug nagtanyag usa ka halapad nga mga kasinatian nga malingaw sa mga magtiayon. Nagsulbad ka man og mga puzzle, nagpili, nakiglumba sa usag usa, o nagtinabangay, kini nga mga dula naghatag ug mga oras sa kalingawan ug mga oportunidad sa paghiusa alang sa mga magtiayon.

