Preorder ang Armored Core VI Pilot's Manual ug Tipigi ang 25%

Kung ikaw usa ka fan sa FromSoftware's Armored Core VI ug gusto nga mapauswag ang imong kasinatian sa pagdula, malipay ka nga mahibal-an nga ang opisyal nga giya sa dula, nga giulohan og Pilot's Manual, magamit na karon alang sa preorder sa Amazon. Gihimo sa Future Press, ang parehas nga koponan sa luyo sa giila nga mga giya sa estratehiya sa Elden Ring, kini nga 432-panid nga hardback collector nga edisyon gikatakda nga ipagawas sa Nobyembre 30 ning tuiga.

Sa pagkakaron, ang Pilot's Manual gibaligya, nga adunay preorder nga presyo nga $33.58, nga usa ka 25% nga diskwento gikan sa naandan nga presyo niini nga $44.99. Kini nga giya gidesinyo sa pag-atiman sa mga bag-ong piloto ug eksperyensiyado nga mga magdudula, nga naghatag kanila og bililhong impormasyon ug mga estratehiya. Naglangkob kini sa lainlaing mga aspeto sa dula, lakip ang pagbansay sa kombat, asembliya, mga walkthrough alang sa matag misyon, ug mga tip sa eksperto kung giunsa ang pagduol sa mga kaaway.

Usa sa mga mahinungdanong highlight sa Pilot's Manual mao ang gipahinungod nga 50-panid nga S Rank nga giya, nga adunay talagsaon nga mga mapa sa ruta ug mga rekomendasyon sa asembliya. Kini nga bonus nga sulod nagtumong sa pagtabang sa mga magdudula nga makab-ot ang labing taas nga ranggo nga posible sa dula, nga mapadako ang ilang kasinatian sa pagdula.

Sa among pagrepaso sa Armored Core VI, gihatagan namo kini og score nga 8/10, nga nagpahibalo nga kini nagmintinar sa kinauyokan nga mekaniko sa mech action genre apan nagpaila sa nagkalain-laing mga pagdalisay ug mga update. Gihubit namon kini ingon usa ka maayong pagbalik sa usa ka klasiko nga serye sa mecha. Uban sa Pilot's Manual, ang mga magdudula mahimo nga mas lawom pa sa mga kakuti sa dula ug makadiskobre og bag-ong mga estratehiya aron mabuntog ang mga hagit.

Kung interesado ka sa pagpalapad sa imong koleksyon sa giya sa dula, mahimo usab nimo mapahimuslan ang mga diskwento nga presyo sa The Legend of Zelda: Mga giya sa estratehiya sa Tears of the Kingdom. Parehong ang Standard ug Collector's Edition anaa karon sa mubu nga presyo. Sa pagkonsiderar sa kalapad sa dula, ang pagbaton og giya makapausbaw pag-ayo sa imong gameplay ug eksplorasyon.

Ayaw palabya ​​ang higayon nga ma-preorder ang Armored Core VI Pilot's Manual sa usa ka diskwento nga presyo. Kini usa ka hinungdanon nga kauban alang sa bisan kinsa nga fan sa dula, nga nagtanyag hinungdanon nga mga panabut, estratehiya, ug sulud sa bonus. Pauswaga ang imong kahanas ug siguruha nga mapahimuslan nimo ang imong kasinatian sa Armored Core VI.

Tinubdan:

– IGN: Hannah Hoolihan