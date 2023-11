Bag-ong Pagtuon Nagpakita sa Makapatingala nga Papel sa Cerebellar Nuclei sa Associative Learning

By

Ang mga tigdukiduki gikan sa Netherlands Institute for Neuroscience, Erasmus MC, ug Champalimaud Center for the Unknown nakahimo og usa ka kulbahinam nga nadiskobrehan mahitungod sa associative learning ug sa papel sa nuclei sa cerebellum. Sa naandan, gituohan nga ang cortex sa cerebellum maoy responsable sa pag-regulate sa pagkat-on sa asosasyon. Bisan pa, kini nga bag-ong pagtuon nagpadayag nga ang nuclei sa tinuud adunay usa ka makapakurat nga papel sa kini nga proseso sa pagkat-on.

Ang pagkat-on sa asosasyon nagpasabut sa proseso diin ang positibo o negatibo nga mga kasinatian modala sa pagkat-on ug pagbag-o sa pamatasan. Pananglitan, kon atong sunugon ang atong mga tudlo sa init nga kalan, makakat-on kita sa pag-amping sa umaabot. Ang cerebellum dugay na nga nahibal-an nga hinungdanon sa kini nga porma sa pagkat-on, apan ang eksaktong mga mekanismo nagpabilin nga dili klaro.

Aron masusi pa kini, ang internasyonal nga grupo sa mga tigdukiduki nagpahigayon mga eksperimento sa mga ilaga. Ang mga ilaga gibansay sa duha ka lainlaing stimuli: usa ka flash sa kahayag nga gisundan sa usa ka huyop sa hangin sa mata. Sa paglabay sa panahon, ang mga ilaga nakakat-on sa pag-associate sa duha ka stimuli ug pre-emptively mopiyong sa ilang mga mata sa diha nga sila nakakita sa kilat sa kahayag.

Ang mga tigdukiduki nagpunting sa duha ka dagkong bahin sa cerebellum: ang cerebellar cortex ug ang cerebellar nuclei. Kini nga mga bahin nagkadugtong, nga ang nuclei naglihok isip output center sa cerebellum. Gituohan kaniadto nga ang cortex adunay nag-unang papel sa pagkat-on sa reflex ug timing sa pagsira sa eyelid. Bisan pa, kini nga pagtuon nagpakita nga ang tukma nga oras nga pagsira sa eyelid mahimo usab nga makontrol sa nuclei.

Ang cerebellum makadawat og impormasyon gikan sa ubang mga rehiyon sa utok pinaagi sa mossy fibers ug climbing fibers. Ang lumot nga mga lanot gituohan nga nagdala og impormasyon gikan sa kahayag nga stimulus, samtang ang nagsaka nga mga lanot naghatud og impormasyon nga may kalabutan sa hangin nga puff. Nakaplagan sa mga tigdukiduki nga, sa mga ilaga nga nagpakita sa panag-uban nga pagkat-on, ang mga lumot nga lanot naghimo og mas lig-on nga koneksyon sa nuclei.

Dugang pa, gigamit sa mga tigdukiduki ang optogenetics, usa ka pamaagi nga naggamit sa kahayag aron makontrol ang mga selyula, aron sulayan ang kapasidad sa pagkat-on sa cerebellar nuclei. Nakaplagan nila nga ang direkta nga pagpukaw sa mga koneksyon sa utok sa kahayag, nga gipares sa hangin nga puff, misangpot sa maayong panahon nga pagsira sa eyelid sa mga ilaga.

Naghatag kini nga pagtuon og bag-ong mga panabut sa komplikado nga mga mekanismo sa pagkat-on sa asosasyon sa cerebellum. Pinaagi sa pagpadayag sa katingad-an nga kontribusyon sa nuclei, gipalalom sa mga tigdukiduki ang among pagsabut niining hinungdanon nga rehiyon sa utok ug ang papel niini sa pagkat-on ug pamatasan.

