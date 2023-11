Ang Alamat sa Zelda: Ocarina sa Panahon - Usa ka Panaw sa Panumduman nga Lane

Lisud tuohan, apan ang The Legend of Zelda: Ocarina of Time nagsaulog sa iyang ika-25 nga anibersaryo karon. Kung kana nga kamatuoran makapabati kanimo nga tigulang, wala ka mag-inusara. Nahinumdom pa ko sa kahinam ug pagpaabot nga naglibot sa pagpagawas sa unang 3D Zelda adventure sa Nintendo balik sa 1998. Isip usa ka fan sa miaging installment, A Link to the Past, dili ko makahulat nga makuha ang akong mga kamot sa Ocarina of Time.

Bulahan ko nga nakahigayon sa pagdula ug pagribyu sa dula pipila lang ka adlaw sa wala pa ang opisyal nga pagpagawas niini. Klaro nakong nahinumdoman ang paggugol ug dili maihap nga mga oras sa pagpaunlod sa dula, pag-navigate sa makabungog nga kalibotan ni Hyrule, ug pagsinati sa epiko nga istorya. Ang transisyon ngadto sa 3D graphics walay seamless, ug ang gameplay mechanics kay groundbreaking sa panahon niini.

Aron makabiyahe sa memory lane ug mahiusa ang akong mga panumduman niadtong unang mga adlaw, akong gikontak ang akong kanhing mga kauban gikan sa IGN64. Mag-uban, nahinumdom kami sa kahinam nga naglibot sa pagpagawas sa dula ug sa taas nga oras nga gigugol sa pagdula niini. Nakapribilehiyo pa gani kami sa pagdula og preview build sa usa ka Zelda event sa Seattle nga gitawag og Zelda Summit.

Usa ka makaiikag nga detalye nga mitungha atol sa among diskusyon mao ang presensya sa dugo sa unang bersyon sa dula. Sa pagpakig-away kang Ganon, mobugwak siya og pula nga dugo sa dihang gibunalan. Bisan pa, kini sa ulahi giusab sa berde nga "singot" sa sunod nga mga bersyon sa dula. Tingali ang Nintendo nabalaka bahin sa rating sa dula o gibati nga wala kini nahiuyon sa ilang panan-aw.

Sa paghinumdom, ang Ocarina of Time adunay espesyal nga lugar sa kasaysayan sa pagdula. Dili lamang kini nagpalig-on sa franchise sa The Legend of Zelda isip usa ka ngalan sa panimalay apan giduso usab ang mga utlanan sa posible sa pagdula. Ang immersive nga kalibutan, halandumon nga mga karakter, ug madanihon nga linya sa istorya nakadani sa milyon-milyon nga mga magdudula sa tibuuk kalibutan.

Sa atong pagsaulog sa ika-25 nga anibersaryo niining pinalanggang dula, atong hatagan ug gutlo ang pagpasalamat sa epekto niini sa industriya ug sa mga panumduman nga namugna niini alang sa dili maihap nga mga magdudula. Happy birthday, Ocarina of Time!

Kanunayng Gipangutana nga mga Pangutana

1. Ang Ocarina of Time ba ang labing kaayo nga dula sa Zelda?

Mahimong magkalainlain ang mga opinyon, apan daghan ang nag-isip sa Ocarina of Time nga usa sa labing kaayo nga mga dula sa Zelda nga nahimo sukad. Ang bag-o nga dula niini, lawom nga linya sa istorya, ug katingad-an nga mga biswal nagbutang usa ka bag-ong sumbanan alang sa serye.

2. Madula ba nako ang Ocarina of Time sa modernong mga console?

Oo, ang Ocarina of Time gi-release pag-usab sa makadaghang higayon human sa unang paglusad niini sa Nintendo 64. Anaa na kini sa Nintendo 3DS ug mahimong dulaon sa Nintendo Switch pinaagi sa serbisyo sa Nintendo Switch Online.

3. Sa unsang paagi ang Ocarina of Time nakaimpluwensya sa umaabot nga mga dula sa Zelda?

Ang Ocarina of Time nagtakda sa pundasyon alang sa umaabot nga mga dula sa Zelda pinaagi sa pagpaila sa nagkalain-laing gameplay mechanics ug mga feature nga nahimong staples sa serye. Ang paghatag gibug-aton sa eksplorasyon, pagsulbad sa puzzle, ug immersive nga pag-istorya nakaimpluwensya sa sunod nga mga titulo sa Zelda.

4. Ngano nga ang Ocarina of Time giisip nga usa ka obra maestra sa dula?

Ang Ocarina of Time kanunay nga gidayeg tungod sa iyang bag-ong gameplay, nindot nga soundtrack, ug dili makalimtan nga mga karakter. Malampuson nga gihubad niini ang minahal nga pormula sa Zelda sa 3D nga gingharian, nga nagmugna usa ka immersive ug dili makalimtan nga kasinatian sa pagdula.

5. Naa bay plano para sa sequel sa Ocarina of Time?

Samtang wala’y direkta nga sunud-sunod sa Ocarina of Time, ang dula nakadawat usa ka espirituhanon nga manununod sa porma sa The Legend of Zelda: Majora's Mask. Ang Majora's Mask nagpabilin sa daghang mga elemento sa dula ug mekaniko nga gipaila sa Ocarina of Time samtang nagtanyag usa ka talagsaon ug mas itom nga linya sa istorya.

Palihug timan-i nga ang impormasyon nga gihatag niini nga FAQ gibase sa anaa karon nga kahibalo ug mahimong mausab.

tinubdan: https://www.ign.com/articles/the-weird-people-we-were-when-zelda-ocarina-of-time-launched