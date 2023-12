Prince of Persia: The Lost Crown Trailer Leaks, Nagpadayag sa Umaabot nga Playable Demo

By

Usa ka leaked trailer alang sa gipaabot nga dula, Prince of Persia: The Lost Crown, mikuha sa internet pinaagi sa bagyo. Ang trailer, nga aksidente nga gi-upload sa PlayStation Brazil ug sukad nga gikuha, nagpadayag sa makapahinam nga bag-ong mga detalye bahin sa dula, lakip ang pagpagawas sa usa ka dula nga demo kaniadtong Enero 11.

Samtang ang pagtulo nakapasagmuyo sa mga fans bahin sa nawala nga pahibalo gikan sa Game Awards karong tuiga, kini siguradong nakapukaw sa daghang kakuryuso ug pagpaabut. Ang dali nga panghunahuna nga mga fans nakahimo sa pagkuha ug pag-upload pag-usab sa footage, nga nagtugot sa mas lapad nga mga tumatan-aw nga makakita sa kung unsa ang gitanyag sa dula.

Ang bag-ong gipadayag nga trailer dili lamang nagpunting sa madanihon nga linya sa istorya sa dula apan naghatag usab dugang nga panabut sa dula mismo. Gikan sa mga seksyon sa platforming nga makasukol sa kamatayon hangtod sa grabe nga mga sunud-sunod nga kombat, ang duha ka minuto nga trailer nagpakita sa katingad-an nga mga graphic sa dula ug gipaila ang mga magdudula sa Sargon, ang protagonista sa dula.

Prinsipe sa Persia: Ang Nawala nga Korona, gipahibalo sayo ning tuiga, nagtimaan sa usa ka bag-ong pagkuha sa gimahal nga prangkisa sa aksyon-adventure sa Ubisoft. Samtang ang magmamantala nagtrabaho pa sa Prince of Persia: The Sands of Time Remake, Ang Nawala nga Crown gikatakda nga maghatag usa ka lahi nga istorya nga adunay mga bag-ong mekaniko ug biswal.

Niadtong Hunyo, ang mga swerte nga magdudula adunay higayon nga makasinati sa usa ka hands-on nga preview sa dula. Ang feedback hilabihan ka positibo, uban sa mga magdudula nga nagdayeg sa talagsaon nga pagbalhin sa dula ngadto sa usa ka 2D Metroidvania nga estilo. Kining wala damha nga paagi nakahatag ug bag-ong kinabuhi sa serye, nga nagbilin sa mga fans nga naghinam-hinam ug naghinam-hinam sa umaabot.

Bag-ohay lang, atol sa usa ka presentasyon sa Nintendo Direct, mas daghang gameplay footage ang gipadayag, dugang nga nagpakita sa nag-uswag nga kinaiya sa dula. Sa matag pagtan-aw, ang Prinsipe sa Persia: Ang Nawala nga Korona nagpadayon sa pagpabilib ug pagtukod sa pagpaabut alang sa umaabot nga pagpagawas niini.

Samtang ang mga fans mahinamon nga nagpaabot sa pag-abot sa playable demo, klaro nga ang Prince of Persia: The Lost Crown nag-umol aron mahimong usa ka dula nga nagpabilin nga matinud-anon sa mga gamot niini samtang naghatag og kulbahinam nga bag-ong mga kasinatian alang sa mga magdudula. Ang Enero 2024 dili moabut sa dili madugay!

