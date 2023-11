Ang Indigo Disk: Pagpagawas sa Bag-ong mga Pakigpulong ug mga Hagit sa Pokémon Scarlet ug Violet

Ang pagsugod sa usa ka bag-ong adventure sa kalibutan sa Pokémon kanunay nga makapalipay, labi na kung ang mga bag-ong pagpalapad gipaila. Ingon niana ang kaso sa The Indigo Disk, ang gipaabot nga ikaduhang DLC ​​alang sa Pokémon Scarlet ug Violet. Isip usa ka endgame DLC, ang mga magdudula kinahanglan una nga makompleto ang mga nag-unang istorya sa Scarlet ug Violet, ingon man ang The Teal Mask, sa dili pa makakuha og access niining makapahinam nga bag-ong sulod.

Ang Indigo Disk nagdala sa mga tigbansay sa makabibihag nga Blueberry Academy, usa ka sister nga eskwelahan sa inila nga Naranja Academy. Kining bag-o nga lugar nagpatunghag daghang makapahinam nga mga kasinatian, gikan sa pagpakig-uban pag-usab sa daan nga mga higala hangtod sa pagsugat sa bag-ong nawong nga mga tigbansay. Ingon og dili pa igo, ang mga magdudula adunay higayon usab nga makig-away batok sa kini nga mga tigbansay ug bisan ang pagkuha sa bag-o ug pamilyar nga mga species sa Pokémon nga nagsuroysuroy sa lapad nga Terarium sa akademya.

Ang Terarium usa ka makapahingangha nga pasilidad sa sulod sa Blueberry Academy, nga gidesinyo sa pagsundog sa lainlaing mga palibot gikan sa tropikal nga mga baybayon hangtod sa mga nagyelo nga tundra. Kini nga buhi nga puy-anan mao ang pinuy-anan sa usa ka katingad-an nga han-ay sa Pokémon, lakip ang mga nagsugod gikan sa nangaging mga henerasyon. Ang nakapahimo sa kini nga engkwentro nga labi ka kulbahinam mao nga kini nga mga Pokémon nagagawi nga awtonomiya ug dili limitado sa mga Poké Ball nga gihatag sa mga propesor. Kini usa ka oportunidad nga masaksihan ang ilang pamatasan sa usa ka hingpit nga lahi nga kahayag.

Apan ang pagdakop sa Pokémon mao lang ang sinugdanan sa adventure sulod sa Terarium. Ang Indigo Disk dili lang nagpaila sa bag-ong mga ebolusyon ug nakabihag sa Paradox Pokémon sama sa Archuladon, Raging Bolt, ug Iron Crown. Gidawat usab niini ang daghang mga nagbalik nga Pokémon, nga labi pa sa pagbalik sa mga tigulang nga nagsugod. Samtang ang eksakto nga numero nagpabilin nga usa ka misteryo, makasalig nga ang pagkuha sa tanan maghatag usa ka makalilisang nga hagit bisan sa labing dedikado nga mga tigbansay.

Bisan pa, kini ang Terarium mismo nga adunay usa ka dili mapugngan nga pagdani alang sa kadaghanan. Gipanghambog ang impresibo nga sukod ug makuti nga pagtagad sa detalye, kining lapad nga lokasyon nagtanyag sa walay katapusan nga mga oportunidad sa pagsuhid. Bisan kung ang mga piho nga detalye nagpabilin nga gitago, ang labi ka kadako sa kini nga immersive nga palibot nagsaad nga madani ang mga tigbansay sa tanan nga mga labud.

Gawas sa madanihon nga Terarium nahimutang ang akademikong bahin sa Blueberry Academy. Ang mga tigbansay adunay higayon sa pagkuha sa mga klase, ang matag usa adunay usa ka hands-on nga pamaagi sa edukasyon. Sa pagsaksi sa usa ka bahin sa usa ka klase nga gihimo sa Terarium, nakita nako ang akong kaugalingon nga gitahasan sa pagdakop sa usa ka Alolan nga Pokémon. Uban sa usa ka Alolan Grimer ug Alolan Exeggutor sa kamot, mibalik ako nga madaugon, gibiyaan ang uban sa ilang dili gusto nga homework.

Siyempre, ang mga away usa ka hinungdanon nga bahin sa kasinatian sa Pokémon, ug ang Blueberry Academy mipabor sa doble nga mga away. Kini nagpaila sa usa ka dugang nga layer sa taktikal nga paghimog desisyon ug paghimo sa team, pagsiguro nga ang mga tigbansay andam nga ipagawas ang duha ka Poké Ball sa matag higayon nga ilang atubangon ang kaatbang nga mga tigbansay. Ang mga away nga akong giapilan sa akong panahon sa The Indigo Disk napamatud-an nga halandumon ug mahagiton, kanunay nga nagsulay sa akong kahanas sa pagdumala sa team, pagsabut sa mga tipo nga matchup, ug pagpili sa paglihok.

Kung mabutang na ang pundasyon, panahon na aron sulayan ang imong bili batok sa Elite Four. Sa dili pa direkta nga hagiton ang mga miyembro sa Elite Four, ang mga tigbansay kinahanglan nga mokompleto sa usa ka Elite Trial, nga nagpahinumdom sa usa ka obstacle course. Ang pagsaksi sa pagsulay ni Amarys, nga naglumba sa mga singsing sa hangin nga adunay Koraidon o Miraidon, nahinumdom ko sa makapahinam nga mga babag sa Spyro the Dragon. Kini nga makapalagsik nga twist nag-inject sa kahinam sa wala pa ang matag Elite Four nga gubat, nga nagtakda sa entablado alang sa grabe nga kombat sa Pokémon-on-Pokémon.

Bisan tuod wala ako migawas nga mananaog gikan sa akong engkwentro sa Amarys, kini nakapadasig lamang sa akong determinasyon nga mobalik sa The Indigo Disk. Uban sa kapin sa 230 ka bag-o ug mibalik nga Pokémon aron madiskubre ug madakpan, ang makabibihag nga Terarium nga tukion, ug makahahadlok nga mga tigbansay nga hagiton, luwas nga isulti nga ang Indigo Disk naghatod sa komprehensibo nga postgame nga sulud nga gusto sa mga fans sa Pokémon. Ako, alang sa usa, naghinamhinam nga naghulat sa akong rematch ug nasubsob na ang akong kaugalingon balik sa kalibutan sa Pokémon Scarlet. Ang adventure nagpadayon, ug ang mga oportunidad walay katapusan.