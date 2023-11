Gidugang sa Sony ang Kontrobersyal nga Dula sa Katalogo sa PlayStation Plus

Ang Sony bag-o lang nag-atubang sa pagsaway tungod sa kulang nga mga titulo nga gidugang sa serbisyo sa PlayStation Plus sa miaging pipila ka bulan. Bisan pa, ang kompanya ingon nga nakahimo usa ka maisugon nga lakang pinaagi sa paglakip sa labi nga gidebatehan nga dula, Ang Ginoo sa mga Singsing: Gollum, sa katalogo niini alang sa 2023.

Ang desisyon nakapukaw sa nagkasagol nga reaksyon sa mga magdudula. Samtang ang uban nasagmuyo sa pagdugang, ang uban nakakita og humor sa kontrobersyal nga pagpili. Gipagawas pipila lang ka bulan ang milabay sa Mayo, Ang Ginoo sa mga Singsing: Gollum napakyas sa pagpabilib sa mga magdudula uban sa iyang dili talagsaon nga mga misyon, dili makapadasig nga mga biswal, ug balik-balik nga dula. Dili ikatingala, kini sa pagkakaron adunay usa ka "kasagaran negatibo" nga rating sa Steam.

Ang pagsaway nga naglibot sa dula grabe kaayo nga bisan ang developer niini, ang Daedalic Entertainment, mibati nga napugos sa pagpagawas sa usa ka pahayag nga nangayo og pasaylo sa mga kakulangan. Wala madugay pagkahuman sa pagpagawas sa dula, ang studio sa pag-uswag nag-atubang sa pagsira ug nakahukom nga mag-focus sa pagmantala.

Uban sa 2023 Game of the Year contenders nga nagpainit sa dula sa dula, ang The Lord of the Rings: Si Gollum dili tingali makadawat bisan unsang mga pagdayeg. Ang dili maayo nga pasundayag ug negatibo nga pagdawat naghimo niini nga usa ka dili talagsaon nga pagdugang sa katalogo sa PlayStation Plus.

Sa may kalabutan nga mga balita, ang mga gamers makapaabot sa umaabot nga adventure game nga gitawag og Lord of the Rings: Tales of the Shire. Ang paghiusa sa mga elemento gikan sa sikat nga mga titulo sama sa Stardew Valley ug ang minahal nga Middle-earth nga uniberso, kini nga dula gilauman nga ipagawas sa 2024. Gilauman, kini makahatag og mas madanihon ug makalingaw nga kasinatian alang sa mga fans sa Lord of the Rings franchise.

Kanunayng Gipangutana nga mga Pangutana

1. Unsa ang rating sa The Lord of the Rings: Gollum?

Ang Ginoo sa mga Singsing: Gollum sa pagkakaron adunay "kasagaran negatibo" nga rating sa Steam.

2. Aduna bay bisan unsang kontrobersiya nga naglibot sa pagpagawas sa The Lord of the Rings: Gollum?

Oo, ang dula nakadawat pagsaway tungod sa dili mahanduraw nga mga misyon, dili maayo nga palibot, dili maayo nga mga graphic, ug balik-balik nga dula. Ang developer, ang Daedalic Entertainment, nag-isyu pa og pasaylo sa mga kakulangan sa dula.

3. Unsa ang mapaabut sa mga magdudula gikan sa Lord of the Rings: Tales of the Shire?

Lord of the Rings: Tales of the Shire usa ka umaabot nga adventure game nga naghiusa sa mga elemento gikan sa Stardew Valley ug sa Middle-earth nga uniberso. Gitakda kini nga ipagawas sa 2024, nga nagtanyag sa mga fans og talagsaon nga kasinatian sa pagdula.