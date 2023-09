Pagkonsiderar pag-usab sa 10,000 ka Lakang nga Tumong: Bag-ong Pagpanukiduki sa mga Ihap sa Lakang ug Panglawas

By

Usa ka tuig ang milabay, ang Well + Being desk sa The Washington Post nagsugod sa iyang misyon sa paghatag tambag nga nakabase sa siyensya alang sa labing maayo nga kahimsog. Uban ang pagtutok sa pag-amuma sa lawas, hunahuna, ug mga relasyon, gitumong sa lamesa nga hatagan ug gahum ang mga magbabasa sa paghimo og nahibal-an nga mga pagpili bahin sa ilang kahimsog. Isip usa ka selebrasyon sa kini nga milestone, usa ka pagpili sa ilang labing kaayo nga tambag alang sa pagkinabuhi nga maayo matag adlaw na-curate.

Ang usa sa ingon nga tambag naghagit sa ideya nga ang 10,000 nga mga lakang matag adlaw mao ang bulawan nga sukaranan alang sa pisikal nga kalihokan. Si Gretchen Reynolds, ang kolumnista sa luyo sa "Your Move," nagsugyot nga wala’y milagro bahin sa kini nga numero. Gipakita sa bag-ong panukiduki nga alang sa mga indibidwal nga ubos sa 60, ang labing kadaghan nga mga benepisyo mahimong makuha sa adlaw-adlaw nga ihap sa lakang gikan sa 8,000 hangtod 10,000. Para sa mga kapin sa 60, ang threshold gamay ra, nga ang matam-is nga lugar alang sa pagkunhod sa peligro sa pagkamatay nahulog tali sa 6,000 ug 8,000 nga mga lakang.

Tungod niini nga pagpadayag, ang Well+Being nagtanyag og pito ka mga tip para sa mga step counter. Kini nga mga tip nagtumong sa pagtabang sa mga indibidwal sa pagsubay sa ilang mga lakang sa epektibong paagi ug pag-apil sa mas daghang pisikal nga kalihokan sa ilang adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ang mga sugyot naglakip sa pagtakda og makab-ot nga mga tumong, anam-anam nga pagdugang sa ihap sa mga lakang, ug paggamit sa teknolohiya sama sa mga pedometer o fitness tracker. Pinaagi sa pagsunod niini nga mga rekomendasyon, ang mga indibidwal mahimo nga ma-optimize ang ilang pisikal nga kaayohan nga dili mobati nga nabug-atan sa usa ka taas nga target nga ihap sa lakang.

Importante nga hinumdoman nga ang kaayohan naglangkob labaw pa sa pisikal nga kahimsog. Pinaagi sa pag-una sa holistic nga kahimsog ug paghimo sa nahibal-an nga mga pagpili base sa siyentipikong ebidensya, ang mga indibidwal mahimo’g manguna nga malipayon ug balanse nga kinabuhi. Ang Well+Being desk sa The Washington Post nagpadayon sa paghatag og mga artikulo ug tambag aron suportahan ang mga magbabasa sa pagkab-ot niini nga tumong.

Source:

Ang Washington Post – Maayo+Pagkahimong Desk