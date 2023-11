Pagpangita mga Talagsaon nga Deal sa Mga Dula sa Nintendo Switch Karong Black Friday

By

Ang Black Friday ania na, ug ang mga magdudula naa sa usa ka pagtagad tungod kay ang dili kapani-paniwala nga mga diskwento magamit sa usa ka halapad nga mga dula sa Nintendo Switch. Kung nangita ka nga madaot ang imong kaugalingon o nangita alang sa perpekto nga regalo sa holiday, karon na ang oras aron makuha ang labing mainit nga mga titulo sa barato nga presyo. Ang mga higanteng retail sama sa Best Buy, Amazon, GameStop, ug uban pa nagtanyag og mga deal nga makahulog sa panga nga dili nimo gusto nga makalimtan.

Labing Maayo nga Pagpalit: Dili Mapildi nga mga Diskwento sa Mga Dula sa Nintendo Switch

Ang Best Buy mogawas sa tanan karong Black Friday nga adunay daghang diskwento sa mga dula sa Nintendo Switch, mga aksesorya, ug daghan pa. Gikan sa mga klasiko hangtod sa mga bag-ong pagpagawas, adunay usa ka butang alang sa tanan. Ayaw palabya ​​ang higayon nga makuha ang Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection sa usa ka talagsaon nga 17% nga diskwento.

Amazon: Wala pa kaniadto nga mga Presyo sa Mario + Rabbids: Sparks of Hope ug Sonic Superstars

Ang pagbaligya sa Black Friday sa Amazon dili angay palabyon. Nagtanyag sila mga standout deal sa mga dula sa Nintendo Switch sama sa Mario + Rabbids: Sparks of Hope sa usa ka dako nga 75% nga diskwento. Makakita ka usab og nindot nga diskwento sa bag-o lang gipagawas nga Sonic Superstars.

GameStop: Daghang Diskwento ug Dugang nga Pagdaginot sa Mga Titulo sa Nintendo Switch

Pag-andam alang sa talagsaon nga pagtipig sa GameStop karong Black Friday. Uban sa mga diskwento nga hangtod sa 50% nga diskwento sa daghang mga dula, lakip ang mga sikat nga titulo sa Nintendo Switch sama sa Pokemon Brilliant Diamond ug Shining Pearl, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, ug Bravely Default II, kini ang hingpit nga oportunidad sa pagpalapad sa imong koleksyon sa dula. Dugang pa, kung mag-order ka online ug mopili sa in-store nga pickup, makakuha ka dugang nga $5 sa matag order. Kana usa ka deal nga mahimo nimong pahimuslan sa daghang mga higayon!

Nintendo eShop: Digital Delights sa Discounted Presyo

Kung gusto nimo ang kasayon ​​​​sa digital nga mga dula, ang Nintendo eShop mao ang lugar nga adtoan. Uban sa talagsaon nga Black Friday nga pagbaligya sa Nintendo first-party nga mga dula, Capcom nga mga dula, Warner Bros. Kini nga mga diskwento magamit hangtod sa Disyembre 3.

Asa Makapalit Mga Dula sa Nintendo Switch sa Black Friday

Hapit matag mayor nga retailer miapil sa Black Friday sales alang sa Nintendo Switch nga mga dula. Makita nimo ang maayo kaayo nga mga diskwento sa mga sikat nga titulo sama sa Super Mario Odyssey, Fire Emblem Engage, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Octopath Traveler II, ug daghan pa. Kung gipili nimo nga bisitahan ang dagkong mga tigbaligya sa kahon sama sa Best Buy, GameStop, Walmart, ug Target, o pag-browse online sa Amazon o sa Nintendo Store, ang mga katingalahang deal naghulat kanimo.

Kanunayng Gipangutana nga mga Pangutana

1. Anaa ba kini nga mga deal sa tindahan o online?

Kadaghanan sa mga deal anaa sa in-store ug online, nga naghatag kanimo sa kadali sa pagpili sa pamaagi sa pagpamalit nga labing angay kanimo.

2. Unsa ka dugay ang mga deal sa Black Friday?

Ang mga deal sa Black Friday kasagarang molungtad sa limitado nga oras, busa siguruha nga susihon ang piho nga mga petsa nga gihisgutan sa matag retailer.

3. Makapalit ba ko og digital nga mga dula gikan sa Nintendo eShop isip mga regalo?

Ikasubo, ang Nintendo eShop wala karon nagtanyag mga kapilian sa regalo. Bisan pa, mahimo nimong pahimuslan ang mga diskwento ug pagpalit mga digital game code ingon mga regalo gikan sa ubang mga retailer.

4. Takus ba ang pagpalit sa Nintendo eShop gift card atol sa Black Friday?

Hingpit nga! Dili lang nimo makuha ang mga nindot nga deal sa mga dula sa Nintendo eShop, apan mahimo ka usab nga makatipig labi pa pinaagi sa pagpalit sa mga diskwento nga Nintendo eShop gift card.

Ang Black Friday mao ang katapusang oras sa pag-iskor og dili kapani-paniwala nga mga deal sa mga dula sa Nintendo Switch. Ayaw palabya ​​kini nga oportunidad sa pagpalapad sa imong librarya sa dula o surpresa ang imong mga minahal sa mga perpekto nga regalo. Lihok dayon, tungod kay kini nga mga diskwento dili molungtad hangtod sa hangtod!