Bag-ong Kolaborasyon sa Pag-optimize sa PV Plant Performance

Ang JinkoSolar Australia bag-o lang nagpahibalo sa usa ka groundbreaking nga pakigtambayayong sa Artificial Intelligence, Characterisation, Defects and Contacts (ACDC) research group sa prestihiyosong University of New South Wales. Ang kolaborasyon nagtumong sa pagbag-o sa field performance sa JinkoSolar's cutting-edge solar cell technologies, lakip na ang ilang gipaabot nga sunod nga henerasyon nga bifacial PERC ug TOPCon modules.

Imbis nga magsalig ra sa tradisyonal nga mga pamaagi, ang JinkoSolar magamit na karon ang kahanas sa grupo sa panukiduki sa ACDC sa paggamit sa gahum sa artipisyal nga paniktik ug mga algorithm sa pagkat-on sa makina aron ma-monitor ug ma-optimize ang pasundayag sa ilang mga tanum nga PV sa tinuud nga oras. Pinaagi sa paghatag ug hinungdanon nga datos sa elektrikal ug panahon nga namugna sa ilang sunod nga henerasyon nga mga module, ang JinkoSolar makahimo sa grupo sa panukiduki nga makahimo og mga bag-ong estratehiya alang sa pagdugang sa kahusayan ug pag-maximize sa kinatibuk-ang output sa tanum.

Uban sa suporta sa Australian Renewable Energy Agency, ang kolaborasyon nagtinguha usab sa pagpalambo sa usa ka state-of-the-art nga commercial monitoring system nga espesipikong gipahaom alang sa PV plants. Kini nga advanced nga plataporma mogamit sa makasaysayan nga datos ug mga kapabilidad sa pagkat-on sa makina aron mapauswag ang mga estratehiya sa operasyon ug pagpadayon (O&M). Pinaagi sa tukma nga pagtagna sa mga rate sa soiling, pag-imbestigar sa module ug system degradation, ug pagpagana sa mga proactive maintenance measures, ang plataporma epektibong makapugong sa mga sayup ug masiguro nga ang mga planta magpadayon sa pag-operate sa ilang kinatas-ang lebel sa performance.

Ang paghiusa sa artipisyal nga paniktik ug mga algorithm sa pagkat-on sa makina sa mga aplikasyon sa photovoltaic usa ka hinungdanon nga lakang sa unahan sa industriya sa nabag-o nga enerhiya. Kini nga kolaborasyon tali sa JinkoSolar Australia ug sa grupo sa panukiduki sa ACDC dili lamang nagpakita sa ilang pasalig sa kabag-ohan sa teknolohiya apan nagsaad usab nga labi nga mapauswag ang kahusayan ug taas nga kinabuhi sa mga tanum nga solar power.

Sa kinatibuk-an, kini nga estratehikong kolaborasyon nagrepresentar sa usa ka talagsaon nga oportunidad sa paggamit sa cutting-edge nga panukiduki ug mga advanced nga teknolohiya, nga sa katapusan naghatag sa dalan alang sa usa ka mas malungtaron ug produktibo nga kaugmaon sa natad sa solar energy.

FAQs

Unsa ang PERC nga teknolohiya?

Ang PERC mao ang Passivated Emitter ug Rear Cell. Kini usa ka teknolohiya sa solar cell nga nagpauswag sa kahusayan sa mga solar panel pinaagi sa pagkunhod sa pagkawala sa recombination sa likod nga bahin.

Unsa ang bifacial modules?

Bifacial modules mao ang mga solar panel nga makamugna og elektrisidad gikan sa duha ka kilid sa module. Gigamit nila ang kahayag sa adlaw gikan sa atubangan ug nakuha usab ang gipabanaag nga kahayag gikan sa yuta o sa palibot nga mga ibabaw, nga nagdugang sa kinatibuk-ang output sa enerhiya.

Sa unsang paagi ang artificial intelligence makapauswag sa performance sa PV plant?

Ang artipisyal nga paniktik, ilabi na ang mga algorithm sa pagkat-on sa makina, mahimong mag-analisar sa daghang mga datos nga nakolekta gikan sa mga tanum sa PV ug makaila sa mga sumbanan ug uso. Gitugotan niini ang aktibo nga pagmentinar, tukma nga pagtagna sa sayup, ug pag-optimize sa pasundayag sa tanum, nga sa katapusan nagdugang ang kahusayan ug output.