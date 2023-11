Parehas ba ang Walmart Plus ug Sam's Club Plus?

Sa kalibutan sa tingi, ang Walmart ug Sam's Club duha ka prominenteng mga ngalan nga nahimong susama sa barato nga pagpamalit. Ang duha nagtanyag ug mga programa sa membership, Walmart Plus ug Sam's Club Plus, nga naghatag ug eksklusibong mga benepisyo sa ilang maunongong mga kustomer. Bisan pa, hinungdanon nga matikdan nga kining duha ka mga programa dili managsama, bisan pa sa ilang pagkaparehas.

Unsa ang Walmart Plus?

Ang Walmart Plus usa ka serbisyo nga nakabase sa suskrisyon nga gitanyag sa Walmart, usa sa pinakadako nga kadena sa tingi sa kalibutan. Alang sa binulan o tinuig nga bayronon, ang mga miyembro makaangkon og access sa lain-laing mga perks, lakip ang walay kinutuban nga libre nga pagpadala sa mga angayan nga mga butang, mga diskwento sa gasolina, ug ang kasayon ​​sa mobile scan-and-go shopping. Ang Walmart Plus nagtumong sa pagpauswag sa kasinatian sa pagpamalit alang sa mga kostumer niini pinaagi sa paghatag dugang nga kasayon ​​​​ug bili.

Unsa ang Sam's Club Plus?

Ang Sam's Club Plus, sa laing bahin, usa ka membership program nga gitanyag sa Sam's Club, usa ka bodega nga club nga gipanag-iya sa Walmart. Uban sa tinuig nga bayronon, ang mga miyembro makaangkon og access sa lain-laing mga benepisyo, sama sa sayo nga mga oras sa pagpamalit, mga ganting salapi sa mga kwalipikado nga pagpalit, libre nga pagpadala sa kadaghanan sa mga online nga mga butang, ug dugang nga mga diskwento sa pinili nga mga serbisyo. Ang Sam's Club Plus gilaraw aron matubag ang mga panginahanglanon sa kadaghanan nga mga mamalitay ug gagmay nga mga tag-iya sa negosyo, nga nagtanyag kanila nga hinungdanon nga pagtipig ug eksklusibo nga mga benepisyo.

Unsa ang mga kalainan tali sa Walmart Plus ug Sam's Club Plus?

Samtang ang duha nga mga programa nagtanyag mga benepisyo sa ilang mga miyembro, adunay daghang mga kalainan tali sa Walmart Plus ug Sam's Club Plus. Ang Walmart Plus nagtutok sa paghatag og kasayon ​​​​ug matag adlaw nga kinahanglanon sa mga kustomer niini, nga adunay kusog nga paghatag ug gibug-aton sa libre nga mga kapilian sa pagpadala. Sa laing bahin, gipunting sa Sam's Club Plus ang daghang mga mamalitay ug gagmay nga mga tag-iya sa negosyo, nga nagtanyag kanila og access sa usa ka halapad nga mga produkto sa mas daghang kantidad sa mga diskwento nga presyo.

Sa konklusyon, ang Walmart Plus ug Sam's Club Plus mahimong magkaparehas isip mga programa sa membership nga gitanyag sa Walmart, apan kini nag-atiman sa lain-laing mga panginahanglan sa kustomer. Ang Walmart Plus nagtumong sa paghatag kasayon ​​​​ug bili sa matag adlaw nga mga mamalitay, samtang ang Sam's Club Plus nagpunting sa daghang mga mamalitay ug gagmay nga mga tag-iya sa negosyo. Bisan unsa nga programa ang imong pilion, ang duha nagtanyag eksklusibo nga mga benepisyo nga makapauswag sa imong kasinatian sa pagpamalit.