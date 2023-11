Dili na ba awtorisado ang Pfizer vaccine sa US?

By

Ang Pfizer Vaccine Wala Nay Awtorisado sa US?

Sa usa ka bag-o nga pag-uswag, ang mga tsismis nga nagpalibot sa mga platform sa social media ug sa lainlaing mga forum sa online, nagsugyot nga ang bakuna sa Pfizer-BioNTech COVID-19 dili na awtorisado nga gamiton sa Estados Unidos. Kini nga mga pag-angkon nagpahinabog kalibog ug kabalaka sa mga indibidwal nga nakadawat o nagplano nga makadawat sa bakuna. Bisan pa, hinungdanon nga ipatin-aw nga kini nga mga hungihong hingpit nga bakak. Ang bakuna sa Pfizer nagpabilin nga hingpit nga awtorisado ug giaprobahan alang sa paggamit sa US.

Ang Pfizer-BioNTech COVID-19 nga bakuna gihatagan og Emergency Use Authorization (EUA) sa US Food and Drug Administration (FDA) niadtong Disyembre 2020. Kini nga EUA nagtugot sa pag-apod-apod ug pagdumala sa bakuna panahon sa mga emerhensya sa panglawas sa publiko, sama sa nagpadayon Covid-19 pandemik. Ang bakuna sa Pfizer napamatud-an nga epektibo kaayo sa pagpugong sa COVID-19 ug nakaagi sa higpit nga pagsulay ug ebalwasyon aron masiguro ang kaluwasan ug kaepektibo niini.

FAQ:

P: Unsa ang Emergency Use Authorization (EUA)?

A: Ang EUA usa ka mekanismo sa regulasyon nga nagtugot sa FDA nga mapadali ang pagkaanaa ug paggamit sa mga medikal nga produkto, sama sa mga bakuna, panahon sa mga emerhensya sa panglawas sa publiko. Gisiguro niini nga ang mga produkto nakab-ot ang piho nga mga pamatasan alang sa kaluwasan ug pagkaepektibo.

P: Gibawi ba o gisuspinde ang bakuna sa Pfizer?

A: Dili, ang bakuna sa Pfizer wala gibawi o gisuspinde. Gitugotan gihapon kini nga gamiton sa US ug padayon nga ipangalagad sa mga kwalipikado nga indibidwal.

P: Diin gikan ang mga hungihong?

A: Ang gigikanan niini nga mga hungihong dili klaro, apan ang sayop nga impormasyon dali nga mikaylap sa mga platform sa social media ug online nga mga forum. Importante nga mosalig sa kasaligang tinubdan, sama sa opisyal nga ahensya sa panglawas sa gobyerno, alang sa tukmang impormasyon.

P: Angay ba kong mabalaka mahitungod sa kaluwasan sa Pfizer vaccine?

A: Dili, walay hinungdan sa pagkabalaka mahitungod sa kaluwasan sa Pfizer nga bakuna. Nakaagi kini sa halapad nga pagsulay ug pagmonitor aron masiguro ang kaluwasan ug pagkaepektibo niini. Ang FDA ug uban pang mga regulatory body nagpadayon sa pag-monitor pag-ayo sa profile sa kaluwasan sa bakuna.

Sa konklusyon, ang mga tsismis nga nagsugyot nga ang Pfizer-BioNTech COVID-19 nga bakuna dili na awtorisado sa US hingpit nga bakak. Ang bakuna nagpabilin nga hingpit nga awtorisado ug giaprobahan alang sa paggamit, ug ang mga indibidwal kinahanglan nga mosalig sa kasaligan nga mga tinubdan alang sa tukma nga impormasyon bahin sa mga bakuna sa COVID-19. Ang pagbakuna nagpabilin nga hinungdanon nga himan sa pagsukol sa pandemya ug pagpanalipod sa kahimsog sa publiko.