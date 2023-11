By

Sintomas ba sa Covid ang paghatsing?

Taliwala sa nagpadayon nga pandemya sa Covid-19, hinungdanon nga magpabilin nga nahibal-an bahin sa lainlaing mga sintomas nga nalangkit sa virus. Ang pagbahing, usa ka sagad nga panghitabo sa panahon sa bugnaw ug trangkaso, nakapahunahuna sa kadaghanan kung simtomas ba usab kini sa Covid-19. Atong susihon kini nga pangutana ug hatagan ug katin-awan bahin niini.

Unsa ang kasagarang mga sintomas sa Covid-19?

Sa dili pa matubag ang pangutana sa pagbahing, importante nga masabtan ang mga tipikal nga sintomas sa Covid-19. Ang kasagarang gikataho nga mga timailhan naglakip sa hilanat, ubo, kakulang sa gininhawa, kakapoy, sakit sa kaunoran o lawas, sakit sa tutunlan, pagkawala sa lami o baho, labad sa ulo, ug congestion o runny nose. Kini nga mga simtomas kasagarang makita sa sulod sa 2-14 ka adlaw pagkahuman sa pagkaladlad sa virus.

Sintomas ba sa Covid-19 ang pagbahing?

Samtang ang pagbahing usa ka simtomas nga kasagarang gilangkit sa mga sakit sa respiratoryo, sama sa komon nga katugnaw o alerdyi, dili kini kasagarang giisip nga usa ka panguna nga simtomas sa Covid-19. Ang Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ug ang World Health Organization (WHO) wala maglista sa pagbahing isip usa ka nag-unang sintomas sa virus. Bisan pa, hinungdanon nga matikdan nga ang mga sintomas sa Covid-19 mahimong magkalainlain sa matag tawo, ug ang pipila ka mga indibidwal mahimong makasinati og pagbahing isip bahin sa ilang kinatibuk-ang profile sa sintomas.

Ngano nga ang pagbahing dili giisip nga panguna nga simtomas?

Panguna ang pagbahing tungod sa iritasyon o panghubag sa mga agianan sa ilong, nga sagad nga nalangkit sa mga alerdyi o komon nga katugnaw. Ang Covid-19 nag-una nga nakaapekto sa sistema sa respiratoryo, hinungdan sa mga simtomas sama sa pag-ubo ug pagkulang sa gininhawa. Ang pagbahing dili usa ka tipikal nga simtomas sa respiratoryo sa virus, mao nga wala kini gikonsiderar nga panguna nga timailhan.

Unsa ang akong buhaton kung makasinati ko og pagbahing uban sa ubang mga sintomas?

Kung makasinati ka ug pagbahing kauban ang uban pang mga sintomas nga sagad nalangkit sa Covid-19, maayo nga mokonsulta sa usa ka propesyonal sa pag-atiman sa panglawas. Makahimo sila sa pagtimbang-timbang sa imong mga sintomas, paghatag giya, ug pagrekomenda sa angay nga pagsulay kung kinahanglan. Mahinungdanon nga hinumdoman nga ang pagsulay sa Covid-19 mao ang labing kasaligan nga paagi aron makumpirma o isalikway ang usa ka impeksyon.

Sa konklusyon, samtang ang pagbahing wala gikonsiderar nga panguna nga simtomas sa Covid-19, kinahanglan kanunay nga magpabilin nga mabinantayon ug nahibal-an ang bisan unsang mga pagbag-o sa imong kahimsog. Kung makasinati ka ug bisan unsang mga simtomas nga may kalabotan sa virus, labing maayo nga mangayo ug tambag sa medikal ug sundon ang girekomenda nga mga panudlo aron mapanalipdan ang imong kaugalingon ug ang uban gikan sa potensyal nga transmission.

Kahulugan:

- Covid-19: Ang sakit nga coronavirus 2019, tungod sa grabe nga acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2).

– Sintomas: Pisikal o mental nga mga bahin nga nagpakita sa presensya sa usa ka partikular nga kondisyon o sakit.

– Common cold: Usa ka malumo nga impeksyon sa virus sa ilong ug tutunlan, hinungdan sa pagbahing, pag-ubo, ug paghuot.

- Mga Alerdyi: Usa ka abnormal nga tubag sa imyunidad sa mga substansiya (allergens) nga kasagarang dili makadaot sa kadaghanan sa mga tawo.

– Sistema sa respiratoryo: Ang mga organo ug mga tisyu nga nalambigit sa pagginhawa, lakip ang mga baga, agianan sa hangin, ug mga agianan sa ilong.

- Propesyonal sa pag-atiman sa panglawas: Usa ka nabansay nga indibidwal nga naghatag medikal nga pag-atiman ug tambag sa mga pasyente.