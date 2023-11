By

Dili na ba awtorisado ang Pfizer COVID Vaccine?

Sa bag-ohay nga balud sa sayop nga impormasyon nga nagpalibot sa mga platform sa social media, mitumaw ang mga pag-angkon nga nagsugyot nga ang bakuna nga Pfizer-BioNTech COVID-19 dili na awtorisado nga gamiton. Kini nga mga hungihong nakapahinabog kalibog ug kabalaka sa mga indibidwal nga nakadawat o nakatakdang makadawat sa bakuna. Bisan pa, hinungdanon nga ipatin-aw nga kini nga mga pag-angkon hingpit nga bakak.

Ang Pfizer-BioNTech COVID-19 nga bakuna, nga gihimo sa Pfizer sa kolaborasyon sa BioNTech, nagpabiling awtorisado alang sa emerhensiyang paggamit sa nagkalain-laing regulatory body sa tibuok kalibotan, lakip ang US Food and Drug Administration (FDA), ang European Medicines Agency (EMA), ug ang World Organisasyon sa Panglawas (WHO). Gisusi pag-ayo sa kini nga mga organisasyon ang datos sa kaluwasan ug pagkaepektibo sa bakuna sa wala pa maghatag pagtugot.

Ang kalibog mahimong mitumaw tungod sa pag-expire sa emergency use authorization (EUA) alang sa Pfizer-BioNTech nga bakuna sa Estados Unidos. Bisan pa, hinungdanon nga timan-an nga ang pag-expire sa EUA wala magpasabut nga ang bakuna dili na awtorisado. Hinuon, kini nagpasabot nga ang bakuna mibalhin gikan sa usa ka kahimtang sa paggamit sa emerhensya ngadto sa usa ka hingpit nga kahimtang sa pag-apruba.

FAQ:

P: Unsa ang gipasabut sa pagtugot sa paggamit sa emerhensya?

A: Ang pagtugot sa paggamit sa emerhensya usa ka mekanismo sa regulasyon nga nagtugot sa paggamit sa mga medikal nga produkto, sama sa mga bakuna, panahon sa mga emerhensya sa panglawas sa publiko. Gipaneguro niini nga ang posibleng makaluwas sa kinabuhi nga mga pagtambal mahimong dali nga magamit, bisan sa wala pa makompleto ang tanan nga tradisyonal nga mga kinahanglanon sa regulasyon.

P: Ang bakuna nga Pfizer-BioNTech COVID-19 naaprobahan na ba?

A: Oo, ang Pfizer-BioNTech COVID-19 nga bakuna nakadawat og hingpit nga pag-apruba gikan sa lain-laing mga regulatory body, lakip ang FDA, EMA, ug WHO. Nakaagi kini sa higpit nga pagsulay ug pagtimbangtimbang aron masiguro ang pagkaluwas ug pagkaepektibo niini.

P: Epektibo pa ba ang Pfizer-BioNTech COVID-19 nga bakuna?

A: Oo, ang Pfizer-BioNTech COVID-19 nga bakuna napamatud-an nga epektibo kaayo sa pagpugong sa impeksyon sa COVID-19, grabe nga sakit, ug pagpaospital. Daghang mga pagtuon ug datos sa tinuod nga kalibutan ang kanunay nga nagpakita sa pagkaepektibo niini.

Sa konklusyon, ang mga pag-angkon nga nagsugyot nga ang Pfizer-BioNTech COVID-19 nga bakuna dili na awtorisado hingpit nga bakak. Ang bakuna nagpabilin nga awtorisado alang sa emerhensya nga paggamit ug nakadawat sa hingpit nga pagtugot gikan sa mga regulatory body sa tibuok kalibutan. Importante nga mosalig sa tukmang impormasyon gikan sa kasaligang tinubdan ug mokonsulta sa mga propesyonal sa pag-atiman sa panglawas alang sa bisan unsang mga kabalaka o pangutana bahin sa mga bakuna sa COVID-19.