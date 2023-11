By

Dili na ba awtorisado ang Moderna?

Ang mga bag-ong tsismis nga nagpalibot sa social media nagpatunghag mga kabalaka bahin sa kahimtang sa pagtugot sa bakuna sa Moderna COVID-19. Agig tubag sa kini nga mga pag-angkon, gitumong namon ang paghatag tukma nga kasayuran ug pagpatin-aw sa bisan unsang kalibog nga naglibot sa butang.

Kahimtang sa pagtugot

Sukwahi sa mga hungihong, ang bakuna sa Moderna gitugotan gihapon alang sa emerhensya nga paggamit sa daghang mga regulatory body, lakip ang US Food and Drug Administration (FDA), European Medicines Agency (EMA), ug World Health Organization (WHO). Gisusi pag-ayo sa kini nga mga organisasyon ang datos sa kaluwasan ug pagkaepektibo sa bakuna sa wala pa maghatag pagtugot.

Importante nga matikdan nga ang pagtugot wala magpasabot ug permanenteng pag-apruba. Ang pagtugot sa paggamit sa emerhensya nagtugot sa mga bakuna nga maapod-apod ug mapangalagad panahon sa mga emerhensya sa panglawas sa publiko, sama sa nagpadayon nga pandemya sa COVID-19. Ang status sa pagtugot kanunay nga girepaso ug gi-update base sa bag-ong datos ug mitumaw nga ebidensya.

Epektibo ug Kaluwasan

Ang bakuna sa Moderna nagpakita sa taas nga pagkaepektibo sa pagpugong sa impeksyon sa COVID-19. Gipakita sa mga klinikal nga pagsulay nga kini gibana-bana nga 94% nga epektibo sa pagpugong sa sintomas nga COVID-19, nga adunay mas taas nga pagkaepektibo batok sa grabe nga mga kaso sa sakit. Ang bakuna napamatud-an usab nga luwas, nga adunay malumo ug temporaryo nga mga epekto nga gitaho sa kadaghanan sa mga nakadawat.

FAQ

P: Unsa ang gipasabut sa "awtorisasyon"?

A: Ang pagtugot nagtumong sa pagtugot nga gihatag sa mga regulatory body aron tugutan ang pag-apod-apod ug pagdumala sa usa ka bakuna panahon sa emerhensya sa panglawas sa publiko. Gibase kini sa usa ka bug-os nga pagtimbang-timbang sa datos sa kaluwasan ug kaepektibo.

P: Mausab ba ang status sa pagtugot?

A: Oo, ang status sa pagtugot kanunay nga girepaso ug gi-update base sa bag-ong datos ug mitumaw nga ebidensya. Mahimo kining usbon o bawion kon gikinahanglan.

P: Gitugotan pa ba ang bakuna sa Moderna?

A: Oo, ang Moderna nga bakuna gitugotan gihapon alang sa emerhensya nga paggamit sa mga regulatory body sama sa FDA, EMA, ug WHO.

P: Epektibo ug luwas ba ang bakuna sa Moderna?

A: Oo, ang Moderna nga bakuna nagpakita ug taas nga pagkaepektibo sa pagpugong sa impeksyon sa COVID-19 ug napamatud-an nga luwas nga adunay malumo ug temporaryo nga mga epekto nga gitaho.

Importante nga mosalig sa tukmang impormasyon gikan sa kasaligang tinubdan kon bahin sa panglawas sa publiko. Ang sayop nga impormasyon mahimong mosangpot sa wala kinahanglana nga kalisang ug kalibog. Makasalig ka, ang bakuna sa Moderna nagpabilin nga awtorisado ug nagpadayon nga adunay hinungdanon nga papel sa pagsukol sa pandemya sa COVID-19.