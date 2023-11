By

Ang Lowes ba gipanag-iya ni Walmart?

Sa kalibutan sa mga higanteng retail, dali nga maglibog kung unsang mga kompanya ang tag-iya. Usa ka kasagarang pangutana nga kanunay nga motumaw mao kung ang Lowe's, ang sikat nga tindahan sa pagpaayo sa balay, gipanag-iya sa Walmart. Atong susihon kini nga hilisgutan ug limpyohan ang bisan unsang sayop nga pagsabut.

Ang Pagpanag-iya:

Dili, ang Lowe's dili gipanag-iya sa Walmart. Kining duha ka higanteng retail managlahi nga mga entidad nga adunay kaugalingong mga istruktura sa pagpanag-iya. Ang Lowe's Companies, Inc., nga sagad nailhan nga Lowe's, usa ka kompanya nga gipamaligya sa publiko nga nakalista sa New York Stock Exchange. Sa laing bahin, ang Walmart Inc., usa usab ka kompanya nga gipamaligya sa publiko, naglihok sa kaugalingon nga kadena sa mga tindahan sa tingi.

Mahitungod ni Lowe:

Ang Lowe's usa ka ilado nga American home improvement ug appliance store nga nagtanyag ug halapad nga mga produkto para sa DIY enthusiasts, homeowners, ug contractors. Natukod kaniadtong 1946, ang Lowe's mitubo aron mahimong ikaduha nga pinakadako nga tigbaligya sa pagpaayo sa balay sa Estados Unidos, nga adunay libu-libo nga mga tindahan sa tibuuk nasud. Ang kompanya nagpunting sa paghatag sa mga kustomer sa mga kalidad nga produkto, talagsaon nga serbisyo, ug tambag sa eksperto alang sa ilang mga proyekto sa pagpaayo sa balay.

Mahitungod sa Walmart:

Ang Walmart, natukod kaniadtong 1962, mao ang pinakadako nga retailer sa kalibutan. Naglihok kini usa ka kadena sa mga hypermarket, mga department store sa diskwento, ug mga grocery store sa lainlaing mga nasud. Nailhan ang Walmart sa iyang "kada adlaw nga mubu nga presyo" nga estratehiya, nga nagtanyag usa ka halapad nga mga produkto sa barato nga presyo. Ang kompanya adunay hinungdanon nga presensya sa Estados Unidos ug usa ka mayor nga magdudula sa global nga industriya sa tingi.

FAQ:

P: Aduna bay bisan unsang koneksyon tali sa Lowe's ug Walmart?

A: Samtang ang Lowe's ug Walmart pareho nga retail giants, walay direktang koneksyon o panag-iya sa duha ka kompanya.

P: Makapangita ba ko og susama nga mga produkto sa Lowe's ug Walmart?

A: Oo, ang Lowe's ug Walmart nagtanyag og lain-laing mga produkto sa pagpaayo sa balay, bisan tuod ang ilang mga pagpili sa produkto ug mga estratehiya sa pagpresyo mahimong magkalahi.

P: Unsang kompanya ang mas dako, Lowe's o Walmart?

A: Ang Walmart mas dako kay sa Lowe sa mga termino sa kita, ihap sa tindahan, ug presensya sa tibuok kalibutan.

Sa konklusyon, ang Lowe's ug Walmart bulag nga mga entidad nga adunay kaugalingon nga istruktura sa pagpanag-iya. Samtang ang duha nga mga kompanya naglihok sa industriya sa tingi, sila adunay lahi nga mga modelo sa negosyo ug mga estratehiya. Mao nga, sa sunod higayon nga magplano ka ug proyekto sa pagpaayo sa balay, mahibal-an nimo kung asa moadto - ang Lowe para sa imong mga panginahanglanon sa DIY ug Walmart alang sa matag adlaw nga barato nga mga produkto.