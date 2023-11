Intel Core i5-13600KF: Ang Ultimate Gaming CPU Deal alang sa Black Friday

By

Nangita ug upgrade sa imong gaming setup? Aw, swerte ka tungod kay ang Intel Core i5-13600KF, usa sa labing kaayo nga mga CPU alang sa pagdula, magamit karon sa us aka mubu nga presyo. Gipresyohan sa $250 lang sa Amazon, kini nga deal usa ka pagpangawat alang sa bisan kinsa nga magdudula sa usa ka badyet.

Usa ka butang nga hinumduman mao nga ang Core i5-13600KF wala moabut uban ang integrated graphics. Bisan pa, dili kini usa ka kabalaka alang sa mga magdudula nga gusto ang usa ka dedikado nga graphics card, tungod kay nagtanyag kini labi ka maayo nga pasundayag. Nagdula ka man sa pinakabag-o nga mga titulo sa AAA o nag-diving sa grabe nga mga away sa multiplayer, kini nga CPU maghatag usa ka hapsay nga kasinatian sa pagdula.

Sa among halapad nga pagsulay, among nadiskobrehan nga ang Core i5-13600KF parehas sa iyang bag-ong katugbang, ang Core i5-14600KF. Kini nagpasabot nga dili na kinahanglan nga mogasto og dugang nga kwarta sa pinakabag-o nga chip kung makakuha ka og susama nga performance sa usa ka tipik sa presyo. Gipakita sa among pagrepaso nga ang 13th Gen chip naghatag mga impresibo nga frame rate sa parehas nga 1080p ug 1440p nga mga resolusyon.

Ang Core i5-13600KF adunay 6 P-cores nga adunay base nga orasan nga 3.5 GHz (hangtod sa 5.1 GHz boost) ug 8 E-cores nga adunay base nga orasan nga 2.6 GHz (hangtod sa 3.9 GHz boost), nga naghatag ug total nga 20 ka thread . Gisuportahan usab sa chip ang 16 ka lane sa PCIe 5.0 ug usa ka dugang nga lane para sa PCIe 4.0.

Kung nagplano ka nga ipares ang 13600KF sa usa ka motherboard, siguroha nga kini adunay LGA 1700 socket alang sa pagkaangay.

Alang sa mga overclocker didto, kami adunay maayong balita. Pinaagi sa paggamit sa usa ka overclockable chipset ug tweaking BIOS setting, ang Core i5-13600KF nagpakita sa pagpares sa performance sa Ryzen 7 5800X3D ug gani duol sa high-end nga Core i9-13900K.

Ayaw kalimti kining talagsaon nga deal alang sa Intel Core i5-13600KF. Ang among bug-os nga pagrepaso nagpamatuod sa iyang "nag-una sa klase nga pasundayag sa punto sa presyo niini," ug karon mahimo nimong masinati kini sa imong kaugalingon sa dili hitupngan nga presyo.

Mga Pangutana nga Kanunayng Gipangutana (FAQ)

1. Ang Intel Core i5-13600KF ba makahimo sa pagdula nga walay integrated graphics?

Oo, ang Core i5-13600KF usa ka maayong kapilian alang sa pagdula tungod kay kini gidisenyo aron magtrabaho nga hapsay sa mga dedikado nga mga graphics card, nga naghatag labing maayo nga pasundayag sa pagdula.

2. Giunsa pagtandi ang Core i5-13600KF sa mas bag-ong Core i5-14600KF?

Gipakita sa among pagsulay nga ang Core i5-13600KF parehas nga nahimo sa mas bag-ong Core i5-14600KF, nga naghimo niini nga usa ka kapilian nga gasto nga wala gisakripisyo ang pasundayag.

3. Unsang socket ang gikinahanglan sa Core i5-13600KF para sa motherboard compatibility?

Ang Core i5-13600KF nanginahanglan usa ka LGA 1700 socket alang sa husto nga pagkaangay sa mga motherboards.

4. Mahimo bang ma-overclocked ang Core i5-13600KF?

Oo, ang Core i5-13600KF mahimong ma-overclocked aron makab-ot ang parehas nga lebel sa pasundayag sama sa Ryzen 7 5800X3D ug bisan sa pagduol sa high-end nga Core i9-13900K pinaagi sa paggamit sa usa ka overclockable chipset ug pag-adjust sa mga setting sa BIOS.

5. Ang $250 ba nga presyo alang sa Core i5-13600KF usa ka limitado nga panahon nga tanyag?

Girekomenda namon nga susihon ang pinakabag-o nga presyo ug pagkaanaa sa Amazon aron masiguro nga dili ka masipyat sa bisan unsang mga deal o promosyon alang sa Core i5-13600KF.