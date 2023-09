By

Ang Astrophysicist nga si Brian May, nga labing nailhan nga nanguna nga magdudula sa gitara alang sa maalamat nga rock band nga Queen, nakahatag hinungdanon nga kontribusyon sa misyon sa OSIRIS-REx sa NASA. Si May, kinsa naghupot sa usa ka doctorate degree sa astrophysics, nalambigit sa pagmapa sa asteroid Bennu, diin ang misyon gitakda sa pagkuha sa usa ka sample gikan sa.

Ang kolaborasyon ni May sa NASA nagsugod niadtong 2015 sa dihang nagtrabaho siya sa New Horizons mission, nga nagpadala ug spacecraft nga molupad sa Pluto. Gibuhat niya ang labing una nga taas nga kalidad nga stereo nga imahe sa Pluto, nga nagpakita sa iyang talento dili lamang ingon usa ka musikero sa rock apan ingon usab usa ka astrophysicist.

Alang sa OSIRIS-REx nga misyon, si May nagtrabaho kauban ang siyentista nga si Claudia Manzoni sa paghimo og realistiko nga 3D nga mga imahe sa mga misyon sa kawanangan. Gamit kini nga mga hulagway, si May mitabang sa pagmapa sa Bennu ug pagpangita og luwas nga landing zone alang sa probe nga mokolekta sa sample sa asteroid. Ang iyang kahanas ug bag-ong pamaagi nakadayeg sa direktor sa misyon nga si Dante Lauretta, kinsa mihulagway sa mga stereo ni May isip usa ka “maayong himan” nga nakatabang sa pagpangita og angay nga landing site.

Ang dedikasyon ni May sa siyensya ug eksplorasyon sa kawanangan makita sa iyang pagkalambigit sa mga proyekto sa NASA. Ang iyang hilig sa astronomiya mitultol kaniya sa pagpadayon sa usa ka doctorate sa astrophysics, ug siya nagpadayon sa pagtampo sa natad samtang naghimo usab og malungtarong kontribusyon sa kalibutan sa musika isip usa ka songwriter alang sa Queen.

Ang pag-landing sa sample nga kapsula sa OSIRIS-REx sa desyerto sa Utah kaniadtong Setyembre 24 magtimaan sa usa ka hinungdanon nga milestone sa misyon sa NASA nga magdala usa ka sample sa asteroid balik sa Yuta. Ang mga kontribusyon ni Brian May sa misyon nagpasiugda sa talagsaon nga intersection sa musika ug siyensya, nga nagpakita sa mga talento ug lain-laing mga interes sa mga indibidwal sa ilang mga pangagpas lapas sa ilang nag-unang natad sa kahanas.

