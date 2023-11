Unsa ka dugay maayo ang bakuna sa shingles?

[Siyudad, Estado] - Ang mga shingles, nailhan usab nga herpes zoster, usa ka sakit nga impeksyon sa virus tungod sa varicella-zoster virus, ang parehas nga virus nga hinungdan sa chickenpox. Kasagaran kini makaapekto sa mga tigulang ug mga indibidwal nga adunay huyang nga immune system. Aron mapugngan kining makapaluya nga kahimtang, adunay usa ka bakuna sa shingles. Apan hangtod kanus-a molungtad ang panalipod gikan sa kini nga bakuna? Atong mahibaloan.

Ang bakuna sa shingles, nailhan usab nga Zostavax, mao ang unang bakuna nga gi-aprobahan sa US Food and Drug Administration (FDA) aron mapugngan ang mga shingles. Bisan pa, kaniadtong 2017, usa ka bag-o ug labi ka epektibo nga bakuna nga gitawag nga Shingrix ang gipaila. Ang Shingrix mao na karon ang gipalabi nga bakuna nga girekomenda sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC) alang sa paglikay sa shingles.

Unsa ka dugay naghatag proteksyon ang bakuna sa Shingrix?

Sumala sa CDC, ang bakuna sa Shingrix naghatag og lig-on nga panalipod batok sa shingles ug sa mga komplikasyon niini. Gipakita sa mga klinikal nga pagsulay nga ang bakuna labaw sa 90% nga epektibo sa pagpugong sa mga shingles sa mga indibidwal nga nag-edad 50 pataas. Ang proteksyon nga gihatag sa bakuna sa Shingrix molungtad sa daghang mga tuig, uban sa mga pagtuon nga nagpakita nga kini nagpabilin nga epektibo sa labing menos upat ka tuig pagkahuman sa pagbakuna.

Kinahanglan ba ang usa ka booster shot?

Samtang ang bakuna sa Shingrix naghatag ug dugay nga panalipod, ang CDC nagrekomenda sa ikaduhang dosis aron masiguro ang labing kaepektibo. Ang ikaduha nga dosis kinahanglan nga ipangalagad duha ngadto sa unom ka bulan human sa unang dosis. Ang booster shot makatabang sa pagpausbaw ug pagpalugway sa immune response, paghatag ug padayon nga proteksyon batok sa shingles.

Unsa ang mahitungod sa mas daan nga bakuna, Zostavax?

Ang mas karaan nga bakuna sa shingles, Zostavax, anaa gihapon apan dili na ang gusto nga kapilian. Ang Zostavax naghatag og proteksyon batok sa shingles sulod sa mga lima ka tuig, apan ang pagka-epektibo niini mikunhod sa paglabay sa panahon. Kung nakadawat ka kaniadto sa bakuna sa Zostavax, girekomenda sa CDC ang pagkuha sa bakuna sa Shingrix aron masiguro ang labi ka maayo nga proteksyon batok sa mga shingles.

Sa konklusyon, ang bakuna sa Shingrix epektibo kaayo sa pagpugong sa shingles ug sa mga komplikasyon niini. Uban sa dugay nga panalipod niini, ang mga indibidwal makatagamtam sa kalinaw sa hunahuna sulod sa pipila ka tuig human sa pagbakuna. Hinumdumi nga mokonsulta sa imong healthcare provider aron mahibal-an ang pinakamaayo nga iskedyul sa pagbakuna alang kanimo ug aron masiguro nga makadawat ka sa pinakabag-o nga impormasyon mahitungod sa paglikay sa shingles.

