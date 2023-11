By

Giunsa nako permanente nga babagan ang TikTok sa akong telepono?

Sa bag-ohay nga mga tuig, ang TikTok nahimong usa sa labing inila nga mga platform sa social media sa tibuuk kalibutan, nga nakadani sa milyon-milyon nga mga tiggamit sa mga mubu nga porma nga mga video. Bisan pa, ang pipila nga mga indibidwal mahimo’g makit-an ang ilang kaugalingon nga gusto nga permanenteng babagan ang TikTok sa ilang mga telepono tungod sa lainlaing mga hinungdan. Kung ang mga kabalaka bahin sa pagkapribado, pagdumala sa oras, o gusto lang nga likayan ang makaadik nga kinaiya sa app, adunay mga paagi aron masiguro nga ang TikTok magpabilin sa imong aparato alang sa kaayohan.

Giunsa pag-block ang TikTok sa mga aparato sa Android ug iOS:

Alang sa mga tiggamit sa Android, ang pag-block sa TikTok mahimong makab-ot pinaagi sa pagsunod niini nga mga lakang:

1. Ablihi ang Google Play Store.

2. Pag-tap sa tulo ka pinahigda nga linya sa ibabaw sa wala nga suok aron maablihan ang menu.

3. Pilia ang "Settings" gikan sa menu.

4. I-scroll down ug i-tap ang “Parental controls.”

5. I-toggle ang switch aron ma-on ang mga kontrol sa ginikanan.

6. Paghimo ug PIN nga gamiton sa pag-access sa mga setting sa pagkontrol sa ginikanan.

7. I-scroll down ug i-tap ang “Apps & games.”

8. Ubos sa "Blocked," tap sa "Add apps."

9. Pangitaa ang TikTok ug pilia kini.

10. Pag-tap sa "OK" aron babagan ang TikTok.

Alang sa mga tiggamit sa iOS, ang proseso medyo lahi:

1. Ablihi ang setting nga app.

2. Pag-scroll paubos ug pag-tap sa “Screen Time.”

3. Pag-tap sa "Content & Privacy Restrictions."

4. I-enable ang feature pinaagi sa pag-toggle sa switch.

5. Pag-tap sa “iTunes & App Store Purchases.”

6. Pilia ang "Apps" ubos sa "Allowed Apps" nga seksyon.

7. I-off ang TikTok aron babagan kini.

Kanunay nga Gipangutana nga mga Pangutana (FAQ):

Q: Unsa ang TikTok?

A: Ang TikTok usa ka platform sa social media nga nagtugot sa mga tiggamit sa paghimo ug pagpaambit sa mubu nga mga video.

Q: Ngano nga adunay gusto nga i-block ang TikTok?

A: Mahimong adunay lainlaing mga hinungdan, lakip ang mga kabalaka bahin sa pagkapribado, pagkaadik, o gusto lang nga limitahan ang oras sa screen.

Q: Ang pag-block sa TikTok makuha ba kini sa akong telepono?

A: Ang pag-block sa TikTok makapugong sa app nga ma-access sa imong device, apan dili kini maka-uninstall sa app.

Q: Mahimo ba nako i-unblock ang TikTok pagkahuman gi-block kini?

A: Oo, mahimo nimong i-unblock ang TikTok pinaagi sa pag-usab sa mga lakang nga gihisgutan sa ibabaw.

Sa konklusyon, kung gusto nimo nga permanenteng babagan ang TikTok sa imong telepono, bisan alang sa mga kabalaka sa pagkapribado o aron madumala ang imong oras nga mas maayo, ang mga lakang nga gilatid sa taas makatabang kanimo nga makab-ot kana. Hinumdumi, importante ang pagpangita og balanse tali sa teknolohiya ug sa atong kaayohan, ug ang pagkontrolar sa mga app nga atong gigamit usa ka lakang sa hustong direksyon.