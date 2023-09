Pagbag-o sa Init nga Hangin Ngadto sa Tubig nga Mainom: Usa ka Bag-ong Kauswagan sa Pag-ani sa Tubig

By

Ang mga tigdukiduki sa Unibersidad sa Texas sa Austin nakahimo og mahinungdanong pag-uswag sa tinguha sa paghimo og solusyon alang sa kanihit sa tubig. Sa ilang pinakabag-o nga panukiduki, nga gipatik sa Proceedings of the National Academy of Sciences, nakamugna sila og molecularly engineered hydrogel nga makahimo sa pagkuha sa limpyo nga tubig nga mainom gikan sa init nga hangin gamit lamang ang solar energy.

Ang hydrogel nagtugot sa tubig nga makuha nga paspas ug episyente gikan sa atmospera, bisan sa mga temperatura nga ingon ka taas sa 104 degrees Fahrenheit, nga naghimo niini nga angay alang sa mga lugar nga nakasinati sa sobra nga kainit ug limitado nga pag-access sa limpyo nga tubig. Uban niini nga teknolohiya, ang mga indibidwal makahimo sa pagkuha sa tubig pinaagi lamang sa pagbutang sa usa ka himan sa gawas, nga wala magkinahanglan og dugang nga konsumo sa enerhiya.

Ang hydrogel makahimo og tali sa 3.5 ug 7 ka kilo nga tubig kada kilo sa gel nga materyal, depende sa lebel sa humidity. Ang nagpalahi sa kini nga panukiduki mao ang pagpahiangay sa hydrogel sa mga microgel, nga labi nga nagpauswag sa katulin ug kaepektibo sa pagkuha ug pagpagawas sa tubig. Pinaagi sa pagbag-o sa hydrogel ngadto sa micro-sized nga mga partikulo, ang mga tigdukiduki nakahimo og usa ka episyente kaayo nga sorbent nga makadugang sa produksyon sa tubig pinaagi sa daghang adlaw-adlaw nga mga siklo.

Ang pagpadako sa teknolohiya mao ang sunod nga hinungdanon nga lakang. Gitinguha sa mga tigdukiduki nga himuon ang ilang mga nahibal-an nga usa ka barato, madaladala nga solusyon alang sa paghimo og limpyo nga tubig nga mainom nga magamit sa tibuuk kalibutan. Kini nga pag-uswag mahimo’g makapabag-o sa kinabuhi alang sa mga populasyon nga kulang sa batakang pag-access sa limpyo nga tubig, sama sa Ethiopia, diin hapit 60% sa populasyon nag-atubang niini nga hagit.

Ang umaabot nga mga plano alang sa teknolohiya naglakip sa pag-optimize sa inhenyeriya sa mga microgels aron mapauswag pa ang kahusayan. Gisusi usab sa mga tigdukiduki ang paggamit sa mga organikong materyales aron makunhuran ang gasto sa produksiyon. Bisan pa, ang mga hagit nagpabilin sa pag-scale sa produksiyon sa sorbent ug pagsiguro sa kalig-on sa produkto. Dugang pa, ang mga paningkamot nagpadayon sa paghimo sa madaladala nga mga bersyon sa aparato alang sa lainlaing mga senaryo sa aplikasyon.

Kini nga kalampusan adunay potensyal nga maghatag usa ka kahayag sa paglaum alang sa mga rehiyon nga apektado sa kanihit sa tubig. Ang abilidad sa paghimo sa init nga hangin ngadto sa mainom nga tubig gamit ang solar energy nagdala kanato og usa ka lakang nga mas duol sa usa ka malungtarong solusyon nga makahupay sa mga problema sa kakulang sa tubig sa tibuok kalibutan.

National Academy of Sciences