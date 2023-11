Nagsugod ang Kahinam: Ang Pagbaligya sa Steam Black Friday Ania na!

Ang gikahinaman nga gipaabot nga Steam Black Friday sales opisyal nga nagsugod, nga nagtanyag sa mga gamers sa usa ka semana nga extravaganza sa mga katingalahang deal sa usa ka halapad nga popular nga mga titulo. Sugod sa 6PM GMT / 8PM CEST / 10AM PT / 1PM ET, ang pagbaligya nagsaad nga usa ka pagtagad alang sa mga mahiligon sa dula sa tibuok kalibutan. Kining gipaabot nga kalihokan modagan hangtod sa Nobyembre 28, nga maghatag ug igong panahon alang sa mga magdudula sa pagpatuyang sa ilang paboritong kalingawan sa umaabot nga kapaskuhan.

Samtang ang kompleto nga lista sa mga diskwento nga dula ipadayag ra kung magsugod na ang pagbaligya, ang Steam naghatag kanamo usa ka makapaukyab nga pagtan-aw kung unsa ang mapaabut pinaagi sa usa ka makapaukyab nga trailer nga nagpakita sa usa ka pagpili sa mga dula nga nag-apil sa kalihokan. Ang lineup usa ka impresibo nga kombinasyon sa mga minahal nga klasiko ug bag-o nga mga blockbuster. Ang mga tigulang nga mutya sama sa Terraria ug Hunt: Showdown magpaambit sa limelight kauban ang mga bag-ong pagpagawas sama sa The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, ug Starfield, nga nagsaad sa lainlain nga mga kapilian alang sa matag lami sa dula.

Sa bag-o nga paglansad sa labing gipangita nga Steam Deck OLED, nga nakapukaw sa interes sa mga mahiligon sa handheld gaming, daghan ang naghinamhinam nga nagtan-aw sa pagbaligya alang sa mga potensyal nga diskwento sa mga dula nga nahiuyon sa sikat nga aparato. Adunay usab pagpaabut bahin sa bisan unsang potensyal nga diskwento sa aparato mismo, tungod kay ang mga magdudula nagpaabut nga mapauswag ang ilang kasinatian sa pagdula sa kini nga labing kabag-o nga handheld nga sistema.

Ang paglakip sa mas bag-ong mga titulo, sama sa Sama sa Usa ka Dragon: Ang Tawo nga Nagpapas sa Iyang Ngalan ug Tawag Sa Katungdanan: Modernong Gubat 3, sa pagbaligya nagpabilin nga dili sigurado. Ang nangaging mga baligya nagpakita og nagkasagol nga mga resulta alang sa bag-o nga mga pagpagawas, nga ang uban hingpit nga wala iapil o nakadawat og gamay nga diskwento kumpara sa ubang mga titulo. Bisan pa, taas ang pagpaabut tungod kay ang mga magdudula naghinamhinam nga naghulat sa pagpahibalo sa kini nga mga gitinguha nga mga dula nga magamit ug potensyal nga mga diskwento.

Samtang gisaulog sa komunidad sa sugalan ang pag-abot sa pagbaligya sa Steam Black Friday, ang kahinam mipuno sa hangin. Uban sa madanihon nga mga deal, mga diskwento, ug usa ka talagsaon nga linya sa mga dula, kini nga kalihokan nagtugot sa mga magdudula sa pagpalapad sa ilang mga librarya ug pagsuhid sa bag-ong mga panimpalad nga dili makaguba sa bangko. Pag-andam sa pag-ilog sa imong paborito nga mga titulo ug pagsugod sa kulbahinam nga digital nga mga panaw nga makapalingaw kanimo sa tibuok kapaskuhan ug sa unahan!

Kanunayng Gipangutana nga mga Pangutana

1. Kanus-a magsugod ang pagbaligya sa Steam Black Friday?

Ang pagbaligya sa Steam Black Friday magsugod karon ug magsugod sa 6PM GMT / 8PM CEST / 10AM PT / 1PM ET.

2. Unsa ka dugay ang pagbaligya sa Steam Black Friday?

Ang pagbaligya modagan sa eksaktong usa ka semana, nga matapos sa Nobyembre 28 sa samang higayon nga kini nagsugod.

3. Unsang mga dula ang atong mapaabot nga makita nga gibaligya?

Samtang ang tibuuk nga lista sa mga dula nga nag-apil sa pagbaligya ipadayag ra kung magsugod na, ang usa ka trailer nga gipagawas sa Steam naghatag usa ka pagtan-aw sa pipila nga gilakip nga mga titulo sama sa Terraria, Hunt: Showdown, The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider- Tawo: Miles Morales, ug Starfield.

4. Madiskwento ba ang Steam Deck OLED sa panahon sa pagbaligya?

Ang mga diskwento sa Steam Deck OLED mismo wala pa nakumpirma, apan daghang mga magdudula ang naglaum alang sa potensyal nga pagkunhod sa presyo nga makapauswag sa ilang kasinatian sa pagdula.

5. Maapil ba sa pagbaligya ang mas bag-ong mga titulo sama sa Like A Dragon: The Man Who Erased His Name and Call Of Duty: Modern Warfare 3?

Nagpabilin nga dili sigurado kung ang mga bag-ong titulo mahimong bahin sa pagbaligya, tungod kay ang mga nauna nga pagbaligya nagpakita nga nagkasagol nga mga resulta alang sa bag-o nga pagpagawas. Bisan pa, ang mga magdudula naghinamhinam nga naghulat sa bisan unsang mga pahibalo bahin sa ilang pagkaanaa ug potensyal nga mga diskwento.