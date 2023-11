Bag-ong Titulo: Pagpadayag sa mga Sekreto sa Sentro sa Milky Way Galaxy

By

Ang sentro sa atong Milky Way Galaxy nagpabilin nga usa ka makapakurat ug makalibog nga hilisgutan sa siyentipikong pagtuon. Ang James Webb Space Telescope sa NASA nakakuha ug usa ka katingad-an nga litrato sa kini nga rehiyon, nga naghatag kanamo usa ka pagtan-aw sa kasingkasing sa among galactic nga balay. Kining makabibihag nga hulagway nagpadayag sa usa ka dasok nga pungpong sa 5 ka milyon nga mga bituon, nga nagsanag nga nagsanag taliwala sa halapad nga hawan sa Milky Way.

Dugay nang nainteres ang mga siyentipiko niini nga rehiyon, nga sagad nagtumong niini ingong “pitik sa kasingkasing” sa atong galaksiya. Ang kaduol sa usa ka supermassive black hole, nga nagpuyo sa kinapusoran niini nga rehiyon, makapatin-aw sa grabeng kalihokan niini. Nabutang sa mga 300 ka light-year ang gilay-on gikan sa Yuta, ang dako nga itom nga lungag adunay usa ka talagsaon nga pagbira sa grabidad nga nag-usab sa duol nga mga protostar ngadto sa tinuod nga mga bituon. Kining mga batan-ong bituon, nga nailhang mga protostar, paspas nga nahimong masilaw nga mga celestial nga mga butang, nga ang uban mas dako pa kay sa atong adlaw.

Sa wala pa ang pagpayunir nga mga obserbasyon sa James Webb Telescope, ang mga siyentista mahimo lamang nga mangagpas bahin sa mga kakuti nga natago sa sulod niini nga rehiyon. Ang taas nga resolusyon nga mga hulagway ug pagkasensitibo nga gihatag sa abante nga teknolohiya sa teleskopyo makapahimo sa mga tigdukiduki sa pagtuon ug paghubad sa mga misteryo niining galactic center uban sa dili hitupngan nga katukma. Sa matag nadiskobrehan, ang mga siyentipiko nagkaduol sa pagsabot sa mga proseso nga nagduso sa pagporma ug ebolusyon sa mga bituon sulod sa kasingkasing sa Milky Way.

