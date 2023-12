Bag-ong Promosyon sa PlayStation Plus Nagtanyag ug Makapahinam nga mga Gasa ug Diskwento

Gisugdan sa Sony PlayStation ang kapaskuhan pinaagi sa usa ka kulbahinam nga promosyon nga gitawag nga Season of Play, nga modagan gikan sa Disyembre 5, 2023, hangtod sa Enero 5, 2024. Kining usa ka bulan nga kalihokan gidisenyo aron sa pagsaulog ug pagganti sa maunongon nga komunidad sa PlayStation.

Atol sa Panahon sa Pagdula, ang mga miyembro sa PlayStation Plus makapaabut sa lainlaing mga kalihokan ug benepisyo. Alang sa pagsugod, ang mga magdudula mahimong makatubos sa mga voucher code alang sa mga bag-ong avatar nga naghandom sa mga sikat nga titulo, lakip ang Ghost of Tsushima, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Final Fantasy VII Remake, ug uban pa. Ang mga avatar anaa alang sa PS5 ug PS4 consoles, ug walay PlayStation Plus membership ang gikinahanglan.

Dugang sa mga avatar, ang PlayStation Gear merchandise magamit sa 15% nga diskwento gamit ang promo code SEASONOFPLAY15. Ang mga magdudula mahimong mobisita sa gear.playstation.com alang sa dugang nga impormasyon ug mga detalye bahin niining makapahinam nga tanyag.

Alang sa dili mga miyembro sa PlayStation Plus, ayaw kabalaka, adunay mga kalihokan alang usab kanimo. Samtang dili ka maka-access sa eksklusibong mga deal ug mga torneyo, mahimo ka gihapon makatagamtam sa usa ka libre nga online multiplayer nga hinapos sa semana gikan sa Disyembre 9 ngadto sa Disyembre 10. Niining panahona, ang online multiplayer mahimong magamit nga walay PlayStation Plus membership, nga nagtugot sa mga magdudula sa pag-apil sa ilang mga higala sa makapalipay nga multiplayer nga gameplay.

Dugang pa, ang PlayStation Tournaments ipahigayon gikan sa Disyembre 12 ngadto sa Disyembre 17. Kini usa ka talagsaon nga oportunidad alang sa mga kompetisyon nga mga magdudula aron ipakita ang ilang mga kahanas ug makadaog og mga premyo, lakip ang PlayStation Plus Premium/Deluxe membership ug usa ka kahigayunan nga makasulod sa premyo nga draw alang sa PlayStation 5 Digital Edisyon nga console.

Isip kabahin sa Season of Play, ang mga miyembro sa PlayStation Plus mahimo usab nga makakuha og mga bonus nga puntos sa PlayStation Stars pinaagi sa pagtubos ug pagdula sa bisan unsang Disyembre nga PlayStation Plus Monthly Games. Kini usa ka maayo nga paagi aron mapauswag ang imong kasinatian sa pagdula ug mag-ani og dugang nga mga benepisyo sa mga takus nga pagpalit sa PlayStation Store.

Sa pag-una niini, ang Sony Pictures Core Benefits maghatag sa mga miyembro sa PlayStation Plus og access sa usa ka curated catalog sa mga salida, uban ang mga eksklusibong diskwento sa pinili nga mga titulo. Sugod sa Disyembre 5, idugang usab ang pagpili sa sulud gikan sa Crunchyroll, nga gitugotan ang mga fans nga malingaw sa mga yugto gikan sa sikat nga serye sa anime.

Ayaw palabya ​​​​ang PlayStation Plus Season of Play! Bisitaha ang opisyal nga website sa PlayStation Plus alang sa dugang nga kasayuran, ug pag-andam alang sa usa ka talagsaon nga bulan sa pagdula, mga ganti, ug mga diskwento. Malipayon nga pagdula!

