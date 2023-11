Gipadayag sa Frontegg ang Next-Generation Customer Identity Platform sa AWS Marketplace

By

Ang Frontegg, usa ka nanguna nga platform sa pagkilala sa kostumer, nagpahibalo sa pagkaanaa sa iyang bag-ong solusyon sa AWS Marketplace. Gitugotan sa kini nga panagtambayayong ang mga kostumer sa Frontegg ug bag-ong mga prospect nga dali nga maka-access ug magamit ang labing bag-ong mga kapabilidad sa platform pinaagi sa dali nga proseso sa pagpalit sa AWS Marketplace ug mga kapilian sa pagpresyo nga nakabase sa paggamit.

"Gibag-o sa among plataporma ang kasinatian sa pagdumala sa gumagamit, gihatagan ang gahum sa mga organisasyon ug parehas nga tiggamit," ingon si Sagi Rodin, co-founder ug CEO sa Frontegg. "Pinaagi sa pagdala sa Frontegg sa nanguna nga merkado sa panganod sa industriya, nagtakda kami usa ka bag-ong sumbanan sa industriya sa pagkilala ug pagdumala sa tiggamit. Ang mga kompanya sa SaaS mahimong makapadali sa kabag-ohan ug paspas nga sukdon ang ilang mga aplikasyon gamit ang among mga advanced nga bahin. Uban sa bag-o nga mga pagpaayo ug ang among presensya sa AWS Marketplace, kami nangandam alang sa padayon nga pagtubo.

Bag-o lang gipaila sa Frontegg ang Frontegg Forward, usa ka hugpong sa mga bag-ong bahin nga gidisenyo aron mapauswag ang pagdumala sa tiggamit ug identidad, nga adunay pagpunting sa katulin ug kadali. Naglakip kini sa feature sa Hierarchies, nga makapahimo sa mga tiggamit sa paghimo og makuti nga mga istruktura sa organisasyon, ug ang Security Suite, nga nagtanyag sa tinuod nga panahon nga pagdumala sa seguridad, paghatag gahum sa end-user, ug automated nga pagtuki sa hulga. Dugang pa, ang bahin sa Entitlements naghatag sa mga organisasyon og gipahaum ug konteksto nga mga kontrol alang sa pag-access sa user base sa mga tahas ug pagtugot. Katapusan, ang bahin sa Signals nagtanyag lig-on nga analytics aron madasig ang mga proactive nga oportunidad sa upsell, pagpaminus sa peligro, ug mga panabut sa pagpalapad sa heyograpiya.

Isip usa ka top-ranked nga plataporma sa CIAM (Customer Identity and Access Management) nga giila sa G2 Crowd, ang Frontegg naghatag og komprehensibo nga suite sa mga gamit sa pagdumala sa identidad. Gikan sa seamless onboarding flows ug advanced user entitlements ngadto sa lig-on nga awtorisasyon, role management, account security measures, ug multi-tenancy nga suporta, ang Frontegg nagsangkap sa mga kompaniya sa SaaS sa gikinahanglang mga himan aron mapalambo ang seguridad ug kasinatian sa user.

Aron mahibal-an ang dugang bahin sa bag-ong platform sa pagkilala sa kostumer sa Frontegg ug aron ma-access ang usa ka libre nga pagsulay, bisitaha ang ilang panid sa AWS Marketplace.

Tinubdan: GlobeNewswire.com

