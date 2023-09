Pag-update sa Fortnite 26.10: Iskedyul sa Downtime ug Mga Espekulasyon Bahin sa Bag-ong sulud

Ang developer sa Fortnite, Epic Games, nagpahibalo nga ang dula sa makadiyot dili magamit alang sa update 26.10. Ang kini nga update magamit sa lainlaing mga platform lakip ang PS5, PS4, Xbox console, Nintendo Switch, Android, ug PC. Ang mga magdudula makadahom nga ang pag-update mahimong magamit alang sa pag-download sa buntag sa Septyembre 12.

Uban sa pag-update, ang mga tiggamit kinahanglan nga magpaabut sa usa ka panahon sa server downtime. Kini nagpasabut nga ang Fortnite temporaryo nga dili madula sa pipila ka oras. Para sa detalyadong impormasyon kung kanus-a ka maka-log balik sa dula, ania ang 26.10 server downtime schedule:

– Ang downtime gitakda nga magsugod sa 4 AM ET, nga tungod niini dili ma-disable ang matchmaking sa makadiyot daan.

- Alang sa mga tagahanga sa UK, ang tibuuk nga panahon sa offline magsugod sa 9 AM BST samtang ang matchmaking ma-disable sa 8.30:XNUMX AM BST.

Samtang ang Epic Games wala pa tin-aw nga nagpahayag kung kanus-a matapos ang downtime, ang pagmentinar kasagarang mokabat ug pipila ka oras. Busa, ang Fortnite kinahanglan nga mobalik sa online sa labing bag-o nga 11 AM BST.

Ang pag-anunsyo sa kini nga pag-update nakapukaw sa espekulasyon sa mga mahiligon bahin sa kung unsang bag-ong sulud ang ilakip sa update 26.10. Ang pipila ka mga fans nagtuo nga, uban sa nagsingabot nga sayo nga pag-access sa paglansad sa Mortal Kombat 1, ang Sub Zero gikan sa prangkisa mahimong usa ka dula nga karakter sa Fortnite.

Dugang pa, ang Epic Games gilauman nga magpaila sa usa ka bag-ong butang o hinagiban, ingon man usa ka bag-ong Augment. Ang tindahan sa butang makadawat usab ug bag-ong mga panit alang sa mga magdudula aron makuha ug mapauswag ang ilang kasinatian sa pagdula.

Kauban niining bag-ong mga pagdugang, ang Epic Games motubag sa kaylap nga mga bug ug gameplay glitches gikan sa sinugdanan sa bag-ong season, dugang nga pagpasinaw sa dula alang sa labing maayo nga kalipay.

Tinubdan: Epic Games Twitter Announcement