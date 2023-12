Ang Minecraft Update Nagpaila sa 4K nga Suporta alang sa Xbox Series X ug Series S

By

Usa ka bag-ong update alang sa Minecraft, nga giulohan og Preview 1.20.60.23, gipagawas, nga nagdala sa daghang mga kulbahinam nga pagdugang sa dula. Usa sa mga talagsaong bahin mao ang paglakip sa Armadillo, nga mao ang mananaog sa Mob Vote atol sa Minecraft Live 2023. Kining nindot nga bag-ong manggugubot nga panon nagpaila sa Wolf Armor, nga nagtugot sa mga magdudula sa pagpanalipod sa ilang balhiboon nga mga kauban.

Bisan pa, ang labing hinungdanon nga pagdugang sa kini nga pag-update mao ang suporta alang sa mga resolusyon sa 4K sa parehas nga mga console sa Xbox Series X ug Series S. Kini usa ka gipaabut nga pag-upgrade alang sa mga magdudula sa Minecraft nga nangandoy alang sa us aka us aka us aka henerasyon nga pagpauswag. Bisan kung dili kini ang tibuuk nga kasinatian sa pagsubay sa sinag nga gipaabut sa mga fans, ang abilidad sa pagdula sa dula sa labi ka taas nga resolusyon sigurado nga usa ka maayong pag-uswag.

Ang pag-update naglakip usab sa lainlaing mga pag-ayo, pagpaayo, ug pag-update alang sa mga tiglalang. Ang opisyal nga changelog naghisgot sa pagdugang sa suporta sa resolusyon sa 4K, nga nagpakita nga ang Mojang Studios naningkamot nga mapalambo ang kasinatian sa Minecraft sa mas bag-ong Xbox consoles. Kini nga pagbag-o ingon og gamay, apan kini nagtimaan sa usa ka lakang sa husto nga direksyon alang sa dula.

Angay nga hinumdoman nga ang pag-upgrade sa 4K nga resolusyon magamit alang sa Xbox Series X ug Series S. Samtang ang 4K standard alang sa Series X, dili kasagaran nga ang mga dula makab-ot ang ingon ka taas nga mga resolusyon sa labi ka compact nga Series S. Kini nga pag-upgrade nagpakita. Ang pasalig ni Mojang sa paghatag usa ka makanunayon nga kasinatian sa parehas nga mga console.

Kini nga pag-update nagtanyag makapahinam nga mga bahin alang sa mga magdudula sa Minecraft sa lainlaing mga platform, dili lang mga magdudula sa Xbox. Ang Armadillo, nga adunay talagsaon nga mga abilidad ug mga butang nga ihulog, magamit alang sa pagsulay sa publiko. Dugang pa, ang Minecraft Preview 1.20.60.23 ma-access sa Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC, Android (beta), ug iOS.

Bisan kung wala’y garantiya sa labi ka hinungdanon nga pag-upgrade sa umaabot, kini nga pag-update nagpasabut nga usa ka lakang sa husto nga direksyon alang sa Minecraft sa mga console sa karon nga gen. Uban sa pagpadako sa resolusyon gikan sa 1080p ngadto sa 4K, ang dula mahimong mas nindot tan-awon. Kini nga pag-uswag sigurado nga makapalipay sa mga magdudula samtang nagpadayon sila sa pagsuhid ug paghimo sa gihigugma nga blocky nga kalibutan sa Minecraft.