Susihon ang Kalibutan sa Lima ka Gabii sa Freddy's: Gipangayo ang Tabang 2

Kumusta, mga mahiligon sa pagdula! Kami naghinam-hinam sa pagpaila kanimo sa kulbahinam nga sequel sa Five Nights at Freddy's: Help Wanted. Isip mga representante sa Steel Wool Studios, ania kami aron hatagan ka ug eksklusibong sneak peek sa kulbahinam nga dula ug talagsaon nga bahin sa FNAF: Help Wanted 2. Pangandam nga maunlod sa usa ka bag-ong dimensyon sa kahadlok!

Sa Help Wanted 2, ang mga magdudula makadahom sa usa ka han-ay sa mga minigame nga makapakurat sa kasingkasing sa unom ka kulbahinam nga mga kategoriya. Backstage, Fazcade, Staff Only, Food Prep, Ticket Booth, ug usa ka espesyal nga VR category nga adunay Five Nights at Freddy's: Sister Location gameplay. Ang matag kategorya nagtanyag usa ka lahi nga kasinatian nga magpabilin kanimo sa ngilit sa imong lingkuranan.

Usa sa mga highlight sa Help Wanted 2 mao ang paghatag gibug-aton sa replayability. Gisiguro sa mga nag-develop nga wala’y duha nga playthrough nga parehas, nga nagpaila sa usa ka makapakurat nga gidaghanon sa mga posibilidad nga masusi sa mga magdudula. Bisan kung pagkuha sa mga order sa kostumer, pag-apil sa mga arte ug crafts, o pagtabang sa mga kawani sa pagmentinar, ang matag dula nagpresentar ug bag-ong mga hagit ug gipadayon ang kasinatian nga presko ug kulbahinam. Samtang daghang mga dula ang gihimo aron itanyag ang mga curated nga kasinatian nga nagpahinumdom sa orihinal nga Help Wanted, adunay daghan usab nga bag-ong mga sorpresa nga gitipigan.

Balik sa entablado ug pagsulod sa madanihon nga kalibutan ni Roxanne Wolf sa Pizzaplex Salon. I-channel ang imong sulod nga fashionista samtang imong gipasigarbo siya sa usa ka halapad nga makeup ug accessories. Bisan pa, pagpasidaan, ang kahingpitan mao ang yawe sa pag-atubang niining diva sa kahadlok.

Lakang ngadto sa Fazcade ug sagukom ang klasiko nga mga dula sama sa Bonk-a-Bon ug Fazerblast, diin ang katukma ug kusog-kilat nga mga reflex mao ang mga agianan paingon sa taas nga mga marka. Apil sa safety ug security team, paghatag ug batakang first aid sa mga bisita nga dili tingali mobati sa ilang kaugalingon. Ang hagit anaa sa delikado nga pag-ayo sa mga samad nga walay mga sedative ug pagdani sa dili gusto nga atensyon.

Pagsulay sa luyo sa counter sa El Chips ug masinati ang pagdali sa panihapon pinaagi sa pag-andam sa pagkaon sa Pizzaplex nga adunay hapit walay katapusan nga mga kombinasyon sa mga order. Ug ayaw kalimti ang Ticket Booth, diin makasakay ka sa Cowboy Adventure ni Kapitan Foxy latas sa karaang Kasadpan ug makadiskubre sa tinago nga mga bahandi. Katapusan, isubsob ang imong kaugalingon sa makahahadlok nga kalibutan sa Lima ka Gabii sa Freddy's: Sister Location, usa ka fan-favorite nga nabuhi uban ang kulbahinam nga custom VR gameplay.

Salamat sa mga advanced nga bahin sa PSVR 2 headset, ang mga magdudula makapaabut sa usa ka labi ka lawom nga kasinatian sa kalisang. Uban sa controller haptics ug 3D audio, jump scares makakuha sa usa ka bug-os nga bag-ong lebel sa physicality. Dugang pa, ang sistema sa pagsubay sa mata nagtugot sa mga magdudula nga makig-uban sa Mystic Hippo, usa ka mananag-an nga mohagit sa ilang panan-aw ug mogiya kanila sa dula.

Markahi ang imong mga kalendaryo ug pangandam sa pag-dive sa makalilisang nga kalibutan sa Lima ka Gabii sa Freddy's: Help Wanted 2 sa Disyembre 14, 2023. Andama ang imong kaugalingon alang sa usa ka makapabugnaw nga adventure nga wala pa sukad!

Mga Pangutana nga Kanunayng Gipangutana (FAQ)

1. Kanus-a ipagawas ang Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2?

Ang Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2 gikatakda nga ipagawas sa Disyembre 14, 2023.

2. Unsa ang lainlaing mga kategorya sa mga mini nga dula sa Help Wanted 2?

Ang Help Wanted 2 adunay unom ka kategorya sa minigames: Backstage, Fazcade, Staff Only, Food Prep, Ticket Booth, ug usa ka espesyal nga VR category nga adunay Five Nights at Freddy's: Sister Location gameplay.

3. Makahatag ka ba ug dugang nga panabut sa dula sa Help Wanted 2?

Ang Help Wanted 2 nagtanyag og usa ka talagsaon nga replayability factor, pagsiguro nga ang matag playthrough lahi. Moapil ka sa lain-laing mga buluhaton sama sa pagkuha sa mga order, pagbuhat sa arts ug crafts, ug pagtabang sa maintenance staff. Ang duwa nagtumong sa paghimo sa usa ka balanse tali sa curated nga mga kasinatian ug sa bag-ong mga hagit.

4. Unsang mga bag-ong feature ang gidala sa PSVR 2 headset sa Help Wanted 2?

Ang PSVR 2 headset nagpaila sa mga immersive nga elemento sama sa controller haptics ug 3D audio. Kini nga mga pagpauswag nagpataas sa kalisang sa mga kahadlok sa paglukso, nga naghimo sa usa ka labi ka pisikal ug makalingaw nga kasinatian sa dula.

5. Sultihi kami og dugang mahitungod sa sistema sa pagsubay sa mata ug Mystic Hippo.

Ang sistema sa pagsubay sa mata nagtugot sa mga magdudula nga makig-uban sa Mystic Hippo, usa ka mananag-an nga adunay karaan nga gahum sa pagsabut. Ang mga magdudula mahimong mohagit kaniya sa usa ka mini nga dula nga eksklusibo sa PlayStation 5 ug mangayo og giya sa tibuok Help Wanted 2.