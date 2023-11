Gidawat sa Destiny 2 ang White Wolf: Usa ka Bag-ong Balud sa Kolaborasyon

Destiny 2 players, pagmaya! Si Bungie bag-o lang nagpahibalo sa usa ka kulbahinam nga kolaborasyon sa gisaulog nga RPG sa CD Projekt Red, The Witcher 3. Nagtanyag og usa ka talagsaon nga twist sa mga magdudula, tulo ka bag-ong armor set ang gipaila, nga nagtugot kanimo sa paglangkob sa iconic nga Geralt of Rivia. Bisan pa, adunay usa ka catch: kini nga mga bag-ong panit moabut sa usa ka panahon nga ang Destiny 2 nakasinati sa labing ubos nga punto sa mga tuig.

Sa usa ka press release, gipadayag ni Bungie ang pag-abot niining in-game nga kolaborasyon, dungan sa Season of the Wish sa Nobyembre 28. "Ang mga magbalantay mahimong mausab ngadto sa monster slayers nga adunay bag-ong mga kosmetiko nga giinspirar ni Geralt of Rivia," gipahibalo ni Bungie. Kauban sa mga dekorasyon sa armor, ang mga magdudula mahimo usab nga magdahum nga usa ka Ghost shell, usa ka barko, usa ka Sparrow, usa ka emote, ug usa ka finisher aron makompleto ang kasinatian sa crossover.

Samtang ang eksaktong mga detalye sa pagpresyo sa mga armor set wala pa gibutyag, ang nangaging mga kolaborasyon, sama sa Assassin's Creed, kasagarang gipresyohan sa $20 kada set. Kung parehas ang magamit dinhi, ang mga magdudula mahimo’g magpaabut nga mogasto og $60 aron makuha ang tanan nga tulo nga mga set, nga wala’y hinungdan sa gasto sa kabhang sa Ghost ug uban pang mga butang. Ilabi na, ang nangaging mga crossover set dili magamit alang sa pagpalit gamit ang in-game currency, nagpasabut nga tinuod nga salapi ang bugtong paagi aron makuha kini.

Alang sa mga fans sa The Witcher franchise, kini nga mga bag-ong panit sa walay duhaduha makadani. Bisan pa, ang ilang pagpaila dili unta moabut sa usa ka mas mahagiton nga panahon alang sa Destiny 2. Ang dula nag-atubang sa usa ka gubot nga tuig, nga mitapos sa desisyon ni Bungie sa pagtangtang sa mga empleyado sa 100, nga kulang sa mga projection sa kita sa 45 nga porsyento, ug paglangan sa The Final Shape pagpalapad sa tulo ka bulan. Uban sa mga numero sa player sa usa ka ubos nga panahon sa Steam, ang kasamtangan nga mga kapakyasan sulod sa komunidad miuswag lamang.

Samtang nagtan-aw kami sa unahan sa Season of the Wish, nga nagsaad nga masulbad ang usa ka misteryo sa Destiny 2 nga nagsugod sa lima ka tuig, ang mga kawalay kasiguruhan sa umaabot nga dula. Ang isyu sa mahal nga mga armor set nagpadayon nga usa ka sakit nga punto alang sa komunidad. Aron maminusan ang pipila nga dili katagbawan, ang Destiny 2 nagtanyag usa sa mga bag-ong armor set nga libre kaniadtong Septyembre. Bisan pa, ingon sa gipasiugda sa magsusulat sa Forbes nga si Paul Tassi, ang pagdani sa mga magdudula nga mamuhunan sa lain nga kolaborasyon sa dili madugay pagkahuman sa pagtangtang sa mga kawani sa walay duhaduha usa ka mahagiton nga buluhaton, bisan unsa pa ang biswal nga pagdani sa mga bag-ong set.

FAQ:

1. Pila ang gasto sa bag-ong Witcher-inspired armor sets?

Ang eksaktong mga detalye sa pagpresyo wala pa gipadayag, apan base sa nangaging mga kolaborasyon, ang mga magdudula makadahom nga ang mga set mapresyohan sa halos $20 matag usa.

2. Makuha ba ang armor set gamit ang in-game currency?

Dili, ang tradisyonal nga mga crossover set magamit ra sa pagpalit gamit ang tinuud nga salapi, dili in-game nga salapi.

3. Ngano nga ang Destiny 2 nag-atubang ug mga hagit?

Ang Destiny 2 nakasinati sa usa ka gubot nga tuig, lakip ang mga pagtangtang, wala’y mga projection sa kita, ug mga paglangan sa mga pagpalapad.

4. Unsang mga paningkamot ang gihimo aron matubag ang pagkadiskontento sa magdudula?

Sa pagsulay sa paghupay sa pipila ka kasuko, ang Destiny 2 nagtanyag sa usa sa mga bag-ong armor set niini nga libre kaniadtong Septyembre.