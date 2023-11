Ang Pinakabag-o nga Patch sa Dota 2 Nagdala sa Mga Pagbag-o sa Balanse ug Makapaikag nga mga Update

By

Gipagawas sa Valve Software ang gipaabot nga 7.42e patch para sa Dota 2, pagkahuman sa pagtapos sa The International (TI) kaniadtong ulahing bahin sa Oktubre. Samtang ang pipila ka mga magdudula tingali naglaum alang sa labi ka halapad nga mga pagbag-o, kini nga pag-update nagpunting sa mga pag-adjust sa balanse ug mga pagbag-o sa numero. Bisan pa, gitubag niini ang pagdominar sa pipila nga mga bayani sa Kusog, sama sa Bristleback, Chaos Knight, ug Spirit Breaker, sa metagame sa TI 2023.

Ang tanky, high-damage Strength nga mga bayani nga nagkontrol sa dula gikan sa pagsugod hangtod sa pagkahuman nakadawat sa gikinahanglan nga mga nerf sa kini nga patch. Ang Bristleback, nga naila sa iyang Aghanim's Scepter-into-Bloodstone nga pagtukod, nakunhuran ang labing kadaghan nga kadaot sa iyang Quill Spray. Dugang pa, ang iyang Aghanim's Shard nga abilidad, ang Hairball, karon adunay mas mubo nga cast range ug mas taas nga cooldown. Ang Bristleback's Level 20 nga talento, nga nagdugang sa Quill Spray Stack Damage, nahuyang usab.

Si Chaos Knight, kinsa usa ka sikat nga gipili alang sa pagdala nga papel, nakakita og mga pagbag-o sa iyang pagpadayon ug mga kapabilidad sa pagpanguma. Ang silot sa lifesteal batok sa mga creep para sa Chaos Strike nadugangan, kauban ang usa ka hinungdanon nga pagtaas sa gasto sa mana alang sa Phantasm. Kini nga mga pagbag-o nagtumong sa pagpakunhod sa iyang sayo nga pagdominar sa dula ug paghimo nga mas lisud alang kaniya nga manghasi sa mga kontra sa lane.

Ang Spirit Breaker, ang bayani sa TI 2023, nag-atubang sa mga nerf sa iyang kahanas sa Charge of Darkness ug sa iyang Aghanim's Scepter upgrade. Ang cooldown alang sa Charge of Darkness nadugangan, nga naghimo niini nga dili kaayo kombenyente alang sa pag-set up sa mga gank. Ang Greater Bash, ang iyang uban nga abilidad sa pirma, nahuyang usab batok sa mga creep, nga naghimo niini nga mas mahagiton alang sa Spirit Breaker sa paghawan sa mga balud.

Kauban sa kini nga mga pagbag-o, ang 7.42e patch nagtanyag mga buff sa daghang mga bayani sa Agility ug Intelligence nga natabunan sa pagdominar sa mga bayani sa Kusog. Ang Drow Ranger, Enigma, Lion, Lycan, ug Timbersaw nakadawat og mga pagpauswag sa ilang mga kahanas ug abilidad, nga naghimo kanila nga mas praktikal nga mga pagpili sa metagame.

Dugang sa mga pagbag-o sa bayani, kini nga patch nagpaila sa mga pagbag-o sa mga sikat ug dili sikat nga mga butang. Ang Hand of Midas ug Heart of Tarrasque, nga sagad gipalit sa panahon sa TI, nakadawat mga nerf aron makunhuran ang ilang gahum. Sa kasamtangan, ang wala kaayo magamit nga mga butang sa away sa sayong bahin sa dula gibuff, nga nagdugang sa ilang kalabutan ug posibilidad sa mga posporo.

Sa kini nga mga pagbag-o ug pag-update sa balanse, ang Dota 2 nga komunidad makapaabut sa usa ka pagbalhin sa metagame, nga nagbukas sa mga oportunidad alang sa bag-ong mga estratehiya ug mga pagpili sa bayani. Ang mga pagbag-o nga gihimo sa 7.42e patch nagtumong sa paghimo sa usa ka labi ka dinamiko ug lainlain nga kasinatian sa dula sa umaabot nga ESL One Kuala Lumpur 2023 nga torneyo, diin 12 ka mga koponan ang makigkompetensya alang sa usa ka bahin sa US $ 1 milyon nga premyo nga pool.

FAQ

P: Unsang mga pagbag-o ang gihimo sa mga sikat nga bayani sa Kusog?

A: Ang Bristleback, Chaos Knight, ug Spirit Breaker nakadawat og mga nerf aron makunhuran ang ilang dominasyon sa metagame. Ang kadaot sa Quill Spray sa Bristleback ug ang mga bonus sa talento nakunhuran, ang lifesteal ni Chaos Knight batok sa mga creep gisilotan, ug ang bayad sa Spirit Breaker ug ang katapusang mga abilidad nakakita og dugang nga mga cooldown.

P: Kinsa nga mga bayani sa Agility ug Intelligence ang na-buff?

A: Ang Drow Ranger, Enigma, Lion, Lycan, ug Timbersaw nakadawat og mga buff aron mapalambo ang ilang mga kahanas ug abilidad, nga naghimo kanila nga mas praktikal nga mga kapilian sa dula.

P: Aduna bay mga butang nga na-nerfed o na-buff?

A: Oo, ang mga sikat nga butang sama sa Hand of Midas ug Heart of Tarrasque na-nerfed, samtang ang dili kaayo gigamit nga fighting item sama sa Eternal Shroud, Vladimir's Offering, ug Pavise gi-buff, nga nagdugang sa ilang pagka-epektibo sa mga posporo.