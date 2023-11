By

Nagpabilin ba sa iCloud ang mga natangtang nga app?

Sa panahon sa mga smartphone, nagsalig kami pag-ayo sa mga mobile application aron pasimplehon ang among kinabuhi. Gikan sa mga platform sa social media hangtod sa mga himan sa pagka-produktibo, kini nga mga app nahimong hinungdanon nga bahin sa among adlaw-adlaw nga rutina. Bisan pa, samtang ang among mga koleksyon sa app motubo, mao usab ang panginahanglan sa pagdumala ug pag-organisar niini. Kini sa kasagaran mosangpot sa pagtangtang sa mga app nga dili na kinahanglan o kanunay nga gigamit. Apan unsa ang mahitabo niining mga natangtang nga mga app? Nagpabilin ba sila sa iCloud?

Pagsabut sa iCloud

Sa dili pa tukion ang kapalaran sa mga natangtang nga apps, atong sabton una kung unsa ang iCloud. Ang iCloud usa ka cloud storage ug computing nga serbisyo nga gihatag sa Apple Inc. Gitugotan niini ang mga tiggamit sa pagtipig sa ilang data, lakip ang mga litrato, video, dokumento, ug data sa app, sa layo nga mga server. Gitugotan niini ang hapsay nga pag-synchronize sa daghang mga aparato, pagsiguro nga ang imong data ma-access gikan sa bisan diin.

Ang kapalaran sa mga natangtang nga apps

Kung imong gitangtang ang usa ka app gikan sa imong iPhone o iPad, hinungdanon nga timan-an nga ang app mismo gikuha gikan sa imong aparato. Bisan pa, ang data sa app mahimo gihapon nga gitipigan sa iCloud, depende sa imong mga setting. Sa default, gi-back up sa iCloud ang data sa imong device, lakip ang data sa app, gawas lang kung gi-disable nimo kini nga feature.

FAQ

P: Unsaon nako pagsusi kon ang akong natangtang nga mga app naa pa sa iCloud?

A: Aron masusi kung naa pa sa iCloud ang imong natangtang nga mga app, adto sa Settings sa imong iOS device, i-tap ang imong Apple ID sa taas, pilia ang iCloud, ug dayon i-tap ang Manage Storage. Gikan didto, imong makita ang usa ka lista sa mga app nga adunay data nga gitipigan sa iCloud.

P: Mahimo ba nako mapapas ang data sa app gikan sa iCloud?

A: Oo, mahimo nimong papason ang data sa app gikan sa iCloud. Aron mahimo kini, adto sa Settings, i-tap ang imong Apple ID, pilia ang iCloud, ug dayon i-tap ang Manage Storage. Gikan didto, mahimo nimong pilion ang indibidwal nga mga app ug tangtangon ang ilang data gikan sa iCloud.

P: Makaapektar ba sa akong device ang pagtangtang sa data sa app gikan sa iCloud?

A: Ang pagtangtang sa data sa app gikan sa iCloud dili direktang makaapekto sa imong device. Bisan pa, kini magtangtang sa datos nga may kalabotan sa app gikan sa iCloud, nga nagpasabut nga mahimo nimong mawad-an ang access sa kana nga datos sa ubang mga aparato nga nalambigit sa imong iCloud account.

Sa konklusyon, samtang ang mga app mismo gikuha gikan sa imong device kung imong gitangtang kini, ang data sa app mahimo gihapon nga gitipigan sa iCloud. Mahinungdanon ang pagdumala sa imong storage sa iCloud ug pagtangtang sa data sa app kung dili na nimo kinahanglan kini aron mapahawa ang wanang ug masiguro nga organisado ang imong data.