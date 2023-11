Bag-ong Game Studios Nagsidlak sa TIGA Awards 2023

Ang UK trade body nga TIGA bag-o lang nagpahigayon sa iyang tinuig nga seremonyas sa mga awards, nga nagpasidungog sa talagsaong mga kalampusan sa industriya sa pasugalan. Ang mga awards karong tuiga nagpakita sa kabag-ohan ug pagkamamugnaon sa mga nag-uswag nga mga studio sa dula, nga nagpasiugda sa ilang mga kontribusyon sa kanunay nga nag-uswag nga dula sa dula.

Ang mitumaw nga mananaog gikan sa seremonya mao ang Dlala Studios, nga miangkon sa prestihiyosong Game of the Year award alang sa ilang madanihong paglalang, ang Disney Illusion Island. Kining makabibihag nga dula dili lamang nakaangkon sa kinatas-ang dungog apan nakasakmit usab sa titulo sa Best Social Game, makapadani sa mga magdudula uban sa iyang immersive gameplay ug makabibihag nga storyline.

Ang Ustwo Games migawas isip laing bantogang mananaog, nga nakakuha og pag-ila sa duha ka kategoriya. Uban sa ilang makapahunahuna nga dula, ang Desta: The Memories Between, Ustwo Games wala lang nakadaog sa Diversity Award apan nakadawat usab sa pasidungog sa Pagkamamugnaon sa Mga Dula. Desta: The Memories Between delves ngadto sa bag-ong mga dimensyon sa storytelling, nga nagtanyag sa mga magdudula og bag-o ug immersive nga kasinatian sa pagdula.

Ang Sumo Digital, usa ka inila nga studio nga nailhan tungod sa talagsaon nga pagkahimo niini, nakakuha sa Best Large Studio award, usa ka testamento sa ilang dedikasyon ug talento. Dugang pa, giangkon usab nila ang dungog nga mahimong unang nakadawat sa bag-ong kategorya nga Best Talent Development Initiative. Ang pasalig sa Sumo Digital sa pag-amuma sa talento ug pagpauswag sa pagtubo sa sulod sa industriya nakakuha ug angayan nga pag-ila.

Ang TIGA Awards 2023 nagpaila sa duha ka bag-ong mga kategorya aron sa pagsaulog sa kahusayan sa lainlaing mga lugar. Ang Playground Games nakadaog sa Commitment to Workplace Wellbeing Award, nga nagpakita sa ilang dedikasyon sa pagpalambo sa usa ka positibo nga palibot sa trabaho. Samtang, ang Rocksteady Studios gipasidunggan sa Commitment to ESG award alang sa ilang malungtaron ug responsable nga mga gawi.

Ang pag-ila milabaw pa sa mga estudyo ngadto sa talagsaon nga mga indibidwal nga nakahimog mahinungdanong kontribusyon sa industriya sa pasugalan. Ang Playground Games' HR Director, Geraldine Cross, nakadawat sa Outstanding Individual Award, nga nag-ila sa iyang talagsaon nga pagpangulo ug kontribusyon sa kalampusan sa kompanya. Ang Flix Interactive CEO nga si John Tearle gipresentar sa Outstanding Leadership Award, nga nag-ila sa iyang panan-awon nga pamaagi sa pagpalambo sa dula.

Ang seremonya sa TIGA Awards 2023 usa ka makabungog nga kalampusan, nga adunay labaw sa 350 nga mga nanambong nga nagpundok sa prestihiyosong Troxy London. Ang mga mananaog karong tuiga nagrepresentar sa usa ka bag-ong balud sa talento ug kabag-ohan sa industriya sa pasugalan, nagduso sa mga utlanan ug nakadani sa mga magdudula sa tibuuk kalibutan.

FAQs

1. Unsa ang TIGA Awards?

Ang TIGA Awards usa ka tinuig nga kalihokan nga nag-ila sa kahinungdanon ug kabag-ohan sulod sa industriya sa pasugalan sa UK.

2. Unsang duwa ang nakadaog sa Game of the Year award sa TIGA Awards 2023?

Ang Disney Illusion Island, nga gimugna sa Dlala Studios, gikoronahan nga Game of the Year sa TIGA Awards 2023.

3. Unsang studio ang nakadaog sa Best Small Studio award?

Ang Best Small Studio award napunta sa Dlala Studios para sa ilang talagsaong kontribusyon sa industriya sa sugalan.

4. Kinsa ang nakadaog sa Creativity in Games award?

Ang Ustwo Games gipasidunggan sa Creativity in Games award alang sa ilang madanihon nga paglalang, Desta: The Memories Between.

5. Unsang studio ang nakakuha sa Best Talent Development Initiative award?

Ang Sumo Digital nahimong unang nakadawat sa Best Talent Development Initiative award sa TIGA Awards 2023, nga nagpakita sa ilang pasalig sa pag-amuma sa talento sulod sa industriya sa pasugalan.