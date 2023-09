By

Ang Publisher Aniplex nagpahibalo sa usa ka bag-ong board game-style nga dula nga giulohan og Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! alang sa Nintendo Switch. Gitakda nga ipagawas sa 2024, kini nga dula gibase sa sikat kaayo nga anime ug manga series nga Demon Slayer. Bisan pa, sa pagkakaron, magamit ra kini sa Japan.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! nagsunod sa unang video game adaptation sa franchise, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, nga gilusad sa 2021 ug miabut sa Nintendo Switch sa 2022. Samtang ang mga detalye bahin sa Mezase! Saikyou Taishi! limitado karon, ang trailer sa pahibalo ug ang opisyal nga website sa Demon Slayer nagtanyag mga pagtan-aw kung unsa ang mapaabut sa mga magdudula.

Dili sama sa miaging adaptasyon sa dula sa away, ang Mezase! Saikyou Taishi! Mopatim-aw nga mas naka-focus sa usa ka board game-like nga kasinatian, nga posibleng makakuha og inspirasyon gikan sa sikat nga serye sa Mario Party. Bisan kung ang piho nga mga mekaniko sa dula wala gipadayag, ang mga tagahanga sa Demon Slayer makapaabut sa usa ka immersive ug madanihon nga kasinatian nga susama sa maayong pagkadawat nga dula sa away.

Samtang wala pa makumpirma ang usa ka kasadpan nga pagpagawas, adunay paglaum nga ang mga fans sa gawas sa Japan makakuha usab higayon nga malingaw sa Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi!. Ang mga mahiligon sa Demon Slayer parehas nga makapaambit sa ilang kahinam ug pagpaabut sa dula sa mga komento.

Tinubdan:

– [Titulo sa Tinubdan]

– [Titulo sa Tinubdan]