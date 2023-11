Ngano nga ang Secondhand nga Teknolohiya Kinahanglan nga Imong Gipili sa Pagpamalit alang sa Holiday

Ang panahon sa pagpamalit sa holiday kay puno na, ug ang mga baratilyo nga mangangayam naghinamhinam nga nagtan-aw sa mga deal sa Black Friday ug Cyber ​​​​Monday, labi na alang sa mga elektroniko. Bisan pa, adunay usa ka paagi aron mapildi ang mga tawo ug makatagamtam gihapon sa daghang mga diskwento - pinaagi sa pagkonsiderar sa teknolohiya nga secondhand.

Sumala kang Lucas Rockett Gutterman, direktor sa US PIRG's Designed to Last Campaign, ang pagpili sa gigamit nga mga elektroniko dili lamang makatabang kanimo sa pagkuha sa mga presyo sa Black Friday sa tibuok tuig apan nakatampo usab sa pagpadayon sa kinaiyahan. Ang US Public Interest Research Group (PIRG) Education Fund nagpagawas usa ka taho nga nagpasiugda sa mga hinungdan nga hinungdan nga ikonsiderar sa pagpalit sa giayo nga mga butang.

Gipasabut ni Gutterman nga kanunay adunay gamay nga kalainan tali sa usa ka gigamit nga elektroniko ug usa ka bag-o. Kana nga "bukas nga kahon" o "sama sa bag-o" nga label mahimong nagpasabut nga ang butang gi-restock pagkahuman gibalik nga wala maabli. Pinaagi sa pagpamalit nga maalamon ug pagsabut kung giunsa kini nga mga termino gigamit sa mga tigbaligya, mahimo ka nga maka-iskor og mga katingalahang deal.

Ang pila ka gadyet, sama sa mga telepono, tablet, desktop, ug laptop, labi nga angay alang sa pagpalit sa mga segunda mano. Pananglitan, salamat sa usa ka malampuson nga kampanya sa PIRG, Google Chromebook, barato nga mga laptop nga kaylap nga gigamit sa tibuuk nasud, karon molungtad sa usa ka dekada imbis nga ma-expire pagkahuman sa pipila lang ka tuig.

Sa laing bahin, tingali gusto nimo nga mag-amping sa pagpalit sa giayo nga mga telebisyon ug mga monitor sa kompyuter. Kini nga mga produkto lagmit nga mas daghan, mas huyang, ug mahagiton sa pag-ayo.

Kung nagpili ug giayo nga mga butang, tinguhaa ang taas nga kalidad nga mga produkto gikan sa lig-on nga mga tatak. Pinaagi sa pagpili sa mga butang nga gitukod aron molungtad ug mahimong mas mahal kung bag-o, imong masiguro nga sila magpadayon sa pag-alagad kanimo ingon nga mga pagpalit sa segunda mano.

Dugang sa pagtagamtam sa pagtipig sa gasto, ang pagpalit sa secondhand tech usa ka kapilian nga responsable sa kalikopan. Gipasabut ni Gutterman nga kadaghanan sa epekto sa kalikopan sa mga elektroniko naggikan sa ilang proseso sa produksiyon. Ang mga kahinguhaan, kusog, ug mga materyales nga gikinahanglan sa paghimo og mga smartphone, headphone, laptop, ug TV kay dako. Pinaagi sa pagpalit sa giayo, mahimo nimong makunhuran ang tunob sa kalikopan sa usa ka smartphone, pananglitan, hangtod sa 91%.

Sa wala pa mopalit, hinungdanon nga pamilyar ang imong kaugalingon sa palisiya sa pagbalik nga gihatag sa nagbaligya. Kasagaran, ikaw adunay usa ka 30 ka adlaw nga bintana alang sa mga pagbalik, bisan kung kini mahimong mas mubo sa pipila ka mga kaso.

Andam na sa pagsuhid sa kalibutan sa secondhand nga teknolohiya? Bisitaha ang website sa PIRG alang sa dugang nga mga tip ug giya sa pagpahimulos sa imong holiday shopping samtang nakabenepisyo ang imong pitaka ug ang planeta.

FAQ:

Q: Ngano nga kinahanglan nako ikonsiderar ang pagpalit sa secondhand nga teknolohiya?

A: Ang pagpili alang sa giayo nga mga butang nagtugot kanimo nga makatagamtam sa tibuok tuig nga mga diskwento ug makatampo sa pagpadayon sa kinaiyahan, tungod kay kini nagpamenos sa kinatibuk-ang epekto sa kinaiyahan sa mga elektroniko.

P: Unsang mga klase sa electronics ang angayan para sa secondhand nga pagpalit?

A: Ang mga telepono, tablet, desktop, ug laptop maayo kaayong mga kapilian para sa secondhand shopping. Ang Google Chromebook, ilabina, molungtad na karon ug 10 ka tuig, salamat sa malampusong kampanya sa PIRG.

P: Ang tanan ba nga giayo nga mga butang angay paliton?

A: Samtang ang kadaghanan sa mga elektroniko mahimong mapalit nga gi-refurbished, mas maayo nga likayan ang pagpalit sa gi-ayo nga mga telebisyon ug mga monitor sa kompyuter tungod sa ilang gidak-on, kahuyang, ug mga hagit sa pag-ayo.

P: Giunsa nako pagsiguro nga nakakuha ako usa ka maayo nga giayo nga produkto?

A: Pangitaa ang mga tatak nga nailhan tungod sa ilang kalig-on ug taas nga kinabuhi. Ang pagpili sa mga butang nga mahimong mas mahal kung bag-o nagsiguro sa ilang kalidad ingon nga mga gipamalit nga segunda mano.

P: Unsa ang kaayohan sa kalikopan sa pagpalit sa giayo nga mga elektroniko?

A: Ang produksyon sa electronics, lakip na ang mga smartphone, headphone, laptop, ug TV, naggamit ug mahinungdanong mga kapanguhaan ug kusog. Pinaagi sa pagpalit sa giayo nga mga butang, mahimo nimong makunhuran ang epekto sa kalikopan hangtod sa 91%.

Q: Unsa ang kinahanglan nakong ibutang sa hunahuna bahin sa pagbalik?

A: Pamilyar ang imong kaugalingon sa polisiya sa pagbalik sa nagbaligya, tungod kay kini mahimong magkalahi. Sa kasagaran nga mga kaso, aduna kay 30 ka adlaw nga bintana alang sa pagbalik, apan ang ubang mga tigbaligya mahimong motanyag og mas mubo nga panahon.