Ang Historic Odessa Foundation Nagsaulog sa Ika-200 nga Anibersaryo sa Wala'y Panahon nga Balak sa Pasko

Ang Historic Odessa Foundation sa Delaware naghandom sa ika-200 nga anibersaryo sa classic nga balak sa Pasko, 'Account of A Visit from St. Nicholas'. Aron buhion ang minahal nga balak, ang nonprofit nag-curate og espesyal nga eksibit nga ablihan sa tibuok bulan sa Disyembre.

Gipaambit ni Executive Director Deborah Buckson nga nagsugod ang tradisyon sa paghimo og tinuig nga exhibit base sa literatura tungod kay ang mga pamilya nga nanag-iya sa mga bilding nga gipreserbar sa pundasyon kay mga Quaker nga wala magsaulog sa Pasko. Aron madawat ang espiritu sa pangilin, ang pundasyon nakahukom sa paghimo og mga immersive nga kasinatian nga nagpasiugda sa lainlaing mga buhat sa literatura matag tuig.

Ang kauban nga curator nga si Brian Miller nagpahinungod hapit usa ka tuig sa pagpanukiduki, pag-usisa sa mga baligya sa nataran, ug pagkolekta og temporaryo nga mga donasyon alang sa mga exhibit. Gipasabot niya nga ang team nagpili sa bantog nga mga linya gikan sa 'Account of A Visit from St. Nicholas' ug dayon gi-recreate ang mga eksena sa matag kwarto nga may kalabutan sa istorya. Gikumpara ni Miller ang kasinatian sa paglakaw sa mga panid sa libro.

Ang centerpiece sa bicentennial nga selebrasyon mao ang 'Account of A Visit from St. Nicholas' exhibit, nga nahimutang sa Corbit & Sharp House sa Odessa. Makahigayon ang mga bisita nga masinati ang madyik sa balak sa tibuok buwan sa Disyembre. Sa pagtimaan sa ika-200 nga anibersaryo sa publikasyon sa balak, usa ka espesyal nga pagbasa sa balak ang ipahigayon karong Disyembre 23.

Alang sa dugang nga impormasyon bahin sa eksibit, lakip na ang mga oras sa pag-opera, ang mga interesadong indibidwal mahimong mobisita sa website sa Historic Odessa Foundation. Ayaw kalimti kining talagsaon nga oportunidad nga isubsob ang imong kaugalingon sa walay katapusan nga kaanyag sa usa ka klasiko nga balak sa Pasko.

