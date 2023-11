Ang Departamento sa Hustisya sa US Nagdala ug Mga Kasuhan sa Kriminal Batok sa Binance ug Nagtukod nga si Changpeng Zhao

By

Ang Binance, ang pinakadako nga exchange sa cryptocurrency sa kalibutan, ug ang billionaire nga founder ug CEO niini, si Changpeng Zhao, nag-atubang sa mga kasong kriminal nga gidala sa US Department of Justice. Ang mga sumbong resulta sa daghang tuig nga imbestigasyon sa mga alegasyon sa paglapas sa mga balaod ug regulasyon sa US.

Sumala sa mga dokumento sa korte, si Changpeng Zhao moangkon nga sad-an sa mga kasong kriminal ug mokanaog isip CEO sa Binance isip kabahin sa $4 bilyon nga settlement sa Department of Justice. Ang mga kaso naglakip sa paglapas sa Bank Secrecy Act pinaagi sa pagkapakyas sa pagpatuman sa usa ka epektibo nga anti-money laundering program ug tinuyo nga paglapas sa mga silot sa ekonomiya sa US.

Ang plea agreement nag-ingon nga si Changpeng Zhao personal nga moangkon nga sad-an sa paglapas ug hinungdan sa usa ka pinansyal nga institusyon sa paglapas sa Bank Secrecy Act, ug ang Departamento sa Hustisya nagrekomenda sa $50 milyon nga multa nga ipahamtang kaniya. Ang mga sumbong batok sa Binance naglakip sa pagpahigayon sa usa ka negosyo nga wala’y lisensya nga nagpadala sa salapi, paglapas sa International Emergency Economic Powers Act, ug usa ka kaso sa panagkunsabo.

Kini nga pag-uswag moabut human ang mga sibil nga kaso gisang-at sayo ning tuiga sa Securities and Exchange Commission ug sa Commodity Futures Trading Commission batok sa Binance. Ang pagsusi sa regulasyon nga naglibot sa Binance misamot, uban ang mga kabalaka nga gipatungha bahin sa mga operasyon sa kompanya sa lainlaing mga hurisdiksyon, mga alegasyon sa pagpanglaba sa salapi, ug pagpanglimbong sa mga securities.

Samtang ang Binance kusog nga mitubo sukad sa pagsugod niini sa 2017, kining bag-o nga ligal nga aksyon nagbutang sa kaugmaon sa pagbinayloay sa pangutana. Ang mga sumbong nga gidala batok sa kompanya ug sa nagtukod niini nagpatunghag hinungdanon nga mga kabalaka bahin sa pagsunod ug pagdumala sa regulasyon sa sulod sa industriya sa cryptocurrency.

FAQ:

Q: Unsa ang mga sumbong nga gidala batok sa Binance ug Changpeng Zhao?

A: Ang mga sumbong naglakip sa paglapas sa Bank Secrecy Act ug tinuyo nga paglapas sa mga silot sa ekonomiya sa US.

P: Unsa man ang gisugyot nga husay sa Department of Justice?

A: Ang gisugyot nga husay usa ka $4 bilyon nga kasabotan, ug si Changpeng Zhao moangkon nga sad-an ug mokanaog isip CEO sa Binance.

P: Unsa ang ubang mga aksyon sa regulasyon nga gihimo batok sa Binance?

A: Ang Binance nag-atubang og mga sibil nga kaso gikan sa Securities and Exchange Commission ug sa Commodity Futures Trading Commission sayo ning tuiga.