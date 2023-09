Apple Event 2023: Tanan nga Kinahanglan Nimong Mahibal-an

Ang gipaabot nga Apple Event 2023, nga giulohan og "Wanderlust," gikatakda nga mahitabo sa Septiyembre 12th, 2023, sa 10:00 AM PT. Kini nga panghitabo magpakita sa usa ka lainlaing mga bag-ong produkto, lakip ang iPhone 15, Airpods, Apple Watch Series 9, ug uban pa. Daghang mga tawo ang naghinamhinam nga naghulat sa pagpagawas sa kini nga mga bag-ong aparato, labi na ang iPhone 15 Ultra, nga gibalita nga magpakita.

Ang Apple Event 2023 mahimong magamit alang sa live streaming sa Apple TV ug Apple.com, nga gitugotan ang mga tumatan-aw nga magpabilin nga na-update sa labing bag-ong mga anunsyo sa produkto. Ang mga oras alang sa kalihokan magkalainlain depende sa nasud. Kung malansad na ang mga produkto, magamit na ang mga pre-booking, ug mapaabut ang paghatud sulod sa pipila ka adlaw.

Ang linya sa produkto alang sa Apple Event 2023 naglakip sa iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Ultra o Pro Max, Airpods, Apple Watch Series 9, iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 10, ug uban pa. Kini nga mga aparato nagtanyag usa ka lainlaing mga bahin ug mga pag-uswag nga sigurado nga makapahinam sa mga mahiligon sa teknolohiya.

Ang mga timing sa nasud alang sa Apple Event 2023 mao ang mosunod: USA (10:00 AM PT), Europe (10:00 AM PT), India (10:30 PM IST), Australia (10:00 AM PT), Canada (10:00 AM PT), UK (10:00 AM PT), UAE (10:00 AM PT), Russia (10:00 AM PT), ug China (10:00 AM PT).

Ang paglansad sa iPhone 15 sa Apple Event 2023 gilauman nga usa ka highlight. Ang iPhone 15 moabut sa lainlaing mga variant, sama sa iPhone 15 Pro ug Pro Max, nga nagsilbi sa lainlaing mga gusto sa tiggamit. Ang presyo sa paglansad alang sa iPhone 15 gibalita nga hapit sa Rs 80,000, nga naghimo niini nga usa ka high-end nga aparato.

Dugang pa, ang Apple Event magpaila sa Apple Watch Series 9, nga nagpakita sa usa ka updated nga operating system nga gitawag og WatchOS 10. Ang mga tiggamit makadahom sa usa ka lain-laing mga bag-ong feature ug mga kalamboan niining pinakabag-o nga pag-uli sa Apple Watch.

Aron matan-aw ang Apple Event 2023 nga live, ang mga tumatan-aw makabisita sa apple.com o maka-access sa kalihokan pinaagi sa Apple TV o YouTube app. Kini nga mga plataporma naghatag usa ka higayon nga masaksihan ang kalihokan samtang kini gibuksan, nga nagtanyag usa ka direkta nga pagtan-aw sa labing bag-ong mga produkto ug mga anunsyo.

Sa konklusyon, ang Apple Event 2023 gipaabut kaayo, nagsaad nga makapahinam nga bag-ong mga aparato ug mga bahin. Ang mga mahiligon sa teknolohiya sa tibuok kalibutan naghinam-hinam nga nagpaabot sa kalihokan, nga naghimo niini nga usa ka kinahanglan nga tan-awon alang sa mga Apple fans ug mga konsumedor.

Tinubdan:

-Apple.com