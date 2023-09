Apple Arcade: Usa ka Komprehensibo nga Giya sa Magamit nga Dula ug Pinakabag-o nga Pagpagawas

By

Ang Apple Arcade, ang suskrisyon nga nakabase sa sugal nga serbisyo gikan sa Apple, dali nga nagpadako sa librarya sa mga dula sukad sa paglansad niini. Uban sa dul-an sa 100 ka mga titulo sa sinugdanan ug karon sobra sa 200 ka mga dula nga magamit, ang Apple Arcade nagtanyag og lain-laing mga pagpili sa mga dula alang sa iPhone, iPad, iPod touch, Mac, ug Apple TV.

Aron masusi ug ma-download ang pinakabag-o nga mga dula, ang mga tiggamit mahimong moadto sa Arcade tab sa App Store, mag-scroll sa ubos, ug pilia ang "Tan-awa ang Tanan nga Dula." Ang pinakabag-o nga mga pagpagawas kasagarang gilista sa ibabaw sa panid.

Ang pinakabag-o nga pagpagawas sa Apple Arcade mao ang My Talking Angela 2+, usa ka sikat nga virtual nga pet game gikan sa mga tiglalang sa My Talking Tom franchise. Niini nga dula, gitabangan sa mga magdudula si Angela, usa ka uso nga iring, nga magpabiling busy sa iyang balay sa dako nga lungsod nga adunay mga kalihokan sama sa pagsayaw, pagluto, ug martial arts.

Ang laing bag-o nga pagdugang mao ang Samba de Amigo: Party-To-Go, usa ka ritmo nga dula nga orihinal nga gilusad sa mga arcade niadtong 1999. Ang mga magdudula mahimong mag-uyog niini sa ilang mga maracas ug mag-groove ngadto sa 40 ka hit nga mga kanta gikan sa nagkalain-laing genre, lakip ang mga track gikan sa mga artist sama ni Lady Gaga ug PSY.

katapusan. mao ang usa ka handcrafted matching game nga adunay limitado nga mga lihok nga naghagit sa mga magdudula sa paghunahuna sa estratehikong paagi ug paghimo og maayong mga posporo. Pagsaka sa mga leaderboard, pag-abli sa mga espesyal nga tile ug power-up, ug pagsuhid sa lainlaing mga tema sa Classic Mode o mawala sa musika gamit ang Tempo Mode.

Mga Gingharian: Ang Merge & Build nagtanyag usa ka talagsaon nga pagsagol sa merge-2 gameplay ug mga mekaniko sa pagtukod sa gingharian. Kinahanglang tabangan sa mga magdudula si Prince Edward ug ang iyang mga higala sa pagpasig-uli sa usa ka gingharian nga gilaglag sa usa ka misteryosong gahum sa salamangka. Pagsugod sa usa ka mahika nga adventure nga puno sa mga pagpangita ug ibutyag ang misteryo luyo sa pagkapukan sa gingharian.

Pipila lang kini nga mga pananglitan sa mga dula nga magamit sa Apple Arcade. Ang ubang mga titulo naglakip sa Neograms+, Hello Kitty Island Adventure, Stardew Valley+, Ridiculous Fishing EX, LEGO DUPLO WORLD+, Slay the Spire+, Millionaire Trivia: TV Game+, Retro Bowl+, Jet Dragon, ug Bold Moves+.

Angay nga matikdan nga ang Apple Arcade nahiuyon sa PS5 ug Xbox wireless controllers, nga nagtugot sa mga magdudula sa pagtagamtam niini nga mga dula uban sa ilang gusto nga controller.

Ang Apple Arcade nagpadayon sa pagdugang sa mga bag-ong dula nga regular, nga adunay mga update ug pagpagawas nga giplano alang sa umaabot nga mga bulan. Ang Septyembre lamang gilauman nga makakita sa 40+ nga mga update sa dula ug tulo ka bag-ong pagpagawas.

Paglingaw sa lainlain nga mga dula nga magamit sa Apple Arcade ug pag-dive sa kulbahinam nga kalibutan sa pagdula sa mga aparato sa Apple.

