Giunsa ang Pag-access sa Nakatago nga Zoom Feature ug Voice View sa Amazon Fire Stick

Kung ikaw adunay usa ka Amazon Fire Stick, adunay pipila ka mga tinago nga bahin nga dili nimo mahibal-an. Dugang sa paghatag og access sa usa ka kalibutan sa kalingawan, ang Fire TV nagtanyag usab mapuslanon nga mga kapilian sa accessibility alang sa mga tiggamit. Usa niini nga mga bahin mao ang Screen Magnifier, nga nagtugot kanimo sa pag-zoom in sa imong screen.

Aron mahimo ang feature sa pag-zoom, sunda kining yano nga mga lakang:

1. Adto sa Settings app sa imong Amazon Fire TV ug pilia ang Accessibility.

2. Pindota ug hupti ang Back ug Fast Forward button sa imong remote nga dungan sulod sa mga lima ka segundo.

3. Kung mahimo na, mahimo kang mag-zoom in pinaagi sa pagpindot sa mga buton sa Menu ug Fast Forward. Aron mag-zoom out, pindota ang Menu ug Rewind.

4. Kung gusto nimong usbon ang direksyon sa zoom, pindota ang Menu ug dayon ang katugbang nga mga buton para sa Up, Down, Left, o Right.

Importante nga timan-an nga ang zoom feature mahimong dili mogana sa tanang video content. Sumala sa Amazon, "Kadaghanan sa sulud sa video dili katugma sa bahin sa pag-zoom."

Ang laing maayo nga feature sa accessibility nga gitanyag sa Amazon Fire Stick mao ang Voice View. Gitugotan niini nga bahin ang usa ka virtual nga tingog nga mabasa kung unsa ang nahitabo sa screen, nga nagpasayon ​​sa mga tiggamit nga adunay diperensya sa panan-aw sa pag-navigate sa ilang aparato.

Aron ma-aktibo ang Voice View, sunda kini nga mga lakang:

1. Pangitaa ang Menu button ug ang Back button sa imong Amazon Fire Stick remote.

2. Pindota ug hupti ang duha ka butones nga dungan sulod sa lima ka segundos.

3. Madungog nimo ang “VoiceView Ready” sa higayon nga ma-activate na ang feature.

Kining mga tinago nga bahin sa Amazon Fire Stick makahatag ug mas inklusibo ug user-friendly nga kasinatian alang sa tanang tiggamit, bisan unsa pa ang ilang mga panginahanglan sa accessibility. Kung kinahanglan nimo nga mag-zoom in sa imong screen o adunay usa ka virtual nga tingog nga naggiya kanimo pinaagi sa interface, kini nga mga kapilian nagsiguro nga ang tanan makatagamtam sa ilang Fire Stick sa hingpit.

Kanunayng Gipangutana nga mga Pangutana

P: Mahimo ba nako gamiton ang zoom nga bahin sa bisan unsang sulud sa video?

A: Dili, ang zoom feature mahimong dili compatible sa tanang video content.

P: Unsaon nako pag-zoom in ug out gamit ang zoom feature?

A: Para mag-zoom in, pindota ang Menu ug Fast Forward. Aron mag-zoom out, pindota ang Menu ug Rewind.

P: Unsaon nako pag-activate ang Voice View?

A: Pindota ug hupti ang mga buton sa Menu ug Balik nga dungan sulod sa mga lima ka segundos aron ma-activate ang Voice View.

P: Anaa ba ang Voice View sa tanan nga mga aparato sa Amazon Fire Stick?

A: Oo, ang Voice View usa ka bahin nga magamit sa tanan nga mga aparato sa Amazon Fire Stick.