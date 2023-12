Naghatag ang Netflix og Stellar nga Pagpili sa mga Pelikula alang sa Disyembre 2023

By

Summary: Gipadayag sa Netflix ang linya niini sa mga sikat kaayo nga mga salida alang sa kapaskuhan sa Disyembre 2023. Samtang ang mga superhero ang nagdominar sa koleksyon, adunay mga kapilian usab alang sa mga gusto sa mga pelikula nga dili komiks. Ang tanan nga mga salida sa lista nakadawat labing gamay nga 90% sa Rotten Tomatoes, nga naghimo niini nga takus nga idugang sa imong lista sa bantayan.

Ang Gibag-o nga Suicide Squad Kusog nga Nag-atake sa Netflix

Ang Netflix nag-alagad sa usa ka puno sa aksyon nga pagtagad sa "The Suicide Squad," usa ka maayo kaayo nga bersyon sa 2016 nga pelikula. Gidirekta ni James Gunn, nga naila sa iyang trabaho sa Marvel's "Guardians of the Galaxy," kining kritikal nga giila nga flick naghiusa sa lainlaing grupo sa mga anti-bayani sa usa ka misyon sa pagluwas sa kalibutan. Uban sa bayolente apan makalingaw nga linya sa istorya, ang mga tumatan-aw alang sa usa ka makalingaw ug kulbahinam nga kasinatian.

Shazam! Nagdala ug Bag-ong Pagkuha sa mga Superheroes

Kung nangita ka usa ka makapalagsik nga twist sa mga superhero nga salida, "Shazam!" mao ang hingpit nga pagpili. Gipagawas niadtong 2019, kining gaan nga pelikula nagsunod sa panaw ni Billy Batson, usa ka foster kid nga nahimong hamtong nga superhero pinaagi sa pagsulti sa magic nga pulong, “Shazam!” Uban sa usa ka hingpit nga kombinasyon sa komedya ug taas nga stake, "Shazam!" nagtanyag usa ka makalingaw ug makalingaw nga superhero nga kasinatian nga magbilin kanimo sa pangandoy alang sa dugang.

Ang Mayo Nagsidlak ang Disyembre isip Orihinal nga Netflix

Sa direksyon ni Todd Haynes, ang “May December” nagsaysay sa makabibihag nga istorya sa usa ka aktres nga nangandam alang sa usa ka kontrobersyal nga papel. Gitakda sa paghulagway sa usa ka tinuod nga kinabuhi nga babaye nga nabantog tungod sa pagpakigrelasyon sa usa ka menor de edad, ang aktres nakigtagbo sa babaye nga iyang dulaon, nga mitultol ngadto sa bag-ong mga pagpit-os ug mga hagit. Nag-una sa Cannes Film Festival, kining kritikal nga giila nga drama nakamugna na og mahinungdanong awards buzz, nga naghimo niini nga usa ka kinahanglan nga tan-awon nga Netflix Original.

Ang Wonder Woman Milupad sa Dakong Screen

Sa 2017, ang Wonder Woman nakadani sa mga tumatan-aw sa iyang una nga standalone nga pelikula. Si Gal Gadot walay kakugi nga naglangkob niining iconic nga superhero, nga nagsugod sa usa ka misyon sa pagpahunong sa usa ka dako nga sibilisasyon nga nagaut-ut sa gubat. Sa direksyon ni Patty Jenkins, ang "Wonder Woman" dili lang usa ka kulbahinam nga adventure nga puno sa aksyon, apan usa usab ka komentaryo sa kinaiyahan sa katawhan. Uban sa makapadasig nga linya sa istorya ug dili makalimtan nga mga pasundayag, kini nga pelikula nagbarug ingon usa sa labing kaayo nga mga nahimo sa cinematic sa DC.

Gugma ug Halimaw - Usa ka Tinago nga Mutya ang Mitumaw

Bisan pa nga nataligam-an sa pagpagawas niini sa 2020, ang "Love and Monsters" usa ka maanyag ug makapahimuot nga bahin sa binuhat nga angayan nga ilhon. Gibutang sa usa ka post-apocalyptic nga kalibutan nga gisakup sa mga monsters, ang pelikula nagsunod ni Joel Dawson samtang siya nagsugod sa usa ka makuyaw nga panaw aron mahiusa pag-usab sa iyang gugma. Uban sa madanihon nga istorya ug madanihon nga mga biswal, ang "Love and Monsters" usa ka kinahanglan nga tan-awon nga pelikula nga nagtanyag usa ka talagsaon nga twist sa genre.

Sa konklusyon, ang Netflix nagdala usa ka impresibo nga linya sa mga salida alang sa Disyembre 2023, nga nagsilbi sa lainlain nga mga lami. Gikan sa mga superhero blockbuster hangtod sa makapahunahuna nga mga drama, kini nga mga kritikal nga giila nga mga pelikula sigurado nga malingaw sa mga tumatan-aw sa tibuuk nga panahon sa kapaskuhan.