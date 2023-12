Napulog usa ka Indibidwal Nasikop sa Joint Drug Investigation

Ang mga ahensya sa pagpatuman sa balaod nakigtambayayong sa usa ka hiniusang imbestigasyon sa droga nga gipangulohan sa West Metro Regional Drug Enforcement Office sa Georgia Bureau of Investigation, nga miresulta sa pagdakop ug pagpasaka sa onse ka mga indibidwal. Ang operasyon naglambigit sa daghang mga ahensya, lakip ang Northwest Georgia Drug Task Force, Haralson County Sheriff's Office, Troup County Sheriff's Office, DEA Birmingham District Office Task Force Group 42, ug 7th Judicial Circuit Major Crimes Unit.

Ang mga pag-aresto naglakip sa mga indibidwal gikan sa lainlaing mga lalawigan, nga adunay mga kaso gikan sa pagpamaligya sa droga hangtod sa mga paglapas sa panagkunsabo. Ang imbestigasyon, nga nagsugod niadtong Septembre 2023, sa sinugdan gipuntirya ang usa ka indibiduwal apan pagkahuman nadiskubrehan ang usa ka organisasyon sa pagpamaligyag droga nga naglihok sa daghang mga lalawigan sa Georgia ug Alabama.

Ang mga search warrant gipatuman sa daghang mga lokasyon, nga misangpot sa mga pag-aresto atol sa pagpatuman niini nga mga warrant ug isip kabahin sa mas lapad nga imbestigasyon. Gibana-banang 4 ka kilo sa gituohang methamphetamine, 2 ka libra sa gituohang marijuana, 6 ka armas, ug mokabat sa $14,000 nga salapi ang nasakmit atol sa operasyon.

Ang mga suspek gibalhog sa nagkalain-laing mga bilanggoan sa lalawigan, uban sa imbestigasyon nga nagtumong sa pagbalda sa street-level nga pag-apod-apod sa droga sa mga target nga mga dapit ug paghimo sa mas luwas nga mga komunidad.

Sa pagtapos sa imbestigasyon, ang file sa kaso iduso sa Tallapoosa Judicial Circuit District Attorney's office alang sa prosekusyon. Bisan kinsa nga adunay kasayuran nga may kalabutan sa kini nga imbestigasyon mahimong makontak ang Georgia Bureau of Investigation West Metro Regional Drug Enforcement Office. Ang dili mailhan nga mga tip mahimong isumite pinaagi sa lainlaing mga channel, lakip ang pagtawag sa 1(800) 597-TIPS (8477), online sa opisyal nga website sa GBI, o pinaagi sa paggamit sa See Something, Send Something mobile app.