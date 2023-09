Ang Zoom Nagpataas sa mga Kabalaka sa mga Regulator Bahin sa Anticompetitive Behavior sa Microsoft

By

Gikataho nga nakigtagbo ang Zoom Video Communications Inc. sa mga regulator gikan sa US, European Union, ug uban pang hurisdiksyon aron ipahayag ang mga kabalaka bahin sa giingon nga anticompetitive nga pamatasan sa Microsoft Corp. Ang tighimo sa software sa komunikasyon nakiglambigit sa US Federal Trade Commission (FTC), ingon man mga tigpatuman sa kompetisyon gikan sa EU, UK, ug Germany sa miaging tuig.

Ang panguna nga gikabalak-an ni Zoom naglibot sa gusto sa Microsoft alang sa software sa videoconferencing sa Teams pinaagi sa pagbugkos sa presyo ug disenyo sa produkto. Ang Microsoft nag-atubang sa pagsusi gikan sa tigbantay sa kompetisyon sa EU, nga nag-imbestiga kung ang paghigot sa mga Team sa mga produkto sa negosyo nakalapas sa mga lagda sa antitrust. Ang imbestigasyon giaghat sa usa ka reklamo gikan sa platform sa pagmemensahe sa Salesforce Inc. nga Slack.

Ang Federal Cartel Office sa Alemanya nagbukas usab sa usa ka imbestigasyon sa Microsoft, partikular nga nagtan-aw sa paghugpong sa OneDrive ug Teams sa uban pang software sa produktibo sa kompanya. Dugang pa, ang mga awtoridad sa US ug UK nagsugod sa mga pangutana sa mga serbisyo sa panganod, diin ang Azure sa Microsoft usa ka mayor nga magdudula.

Samtang gilikayan kaniadto ni Zoom ang pagsulbad sa isyu, ang CEO nga si Eric Yuan bag-o lang nagpahayag nga kinahanglan susihon sa FTC ang mga gawi sa pag-bundle sa Microsoft ug masiguro ang patas. Bisan pa, ang Zoom ug Microsoft nagdumili nga magkomento pa bahin sa kini nga butang.

Ang pakiglambigit ni Zoom sa mga regulator moabut sa usa ka mahagiton nga panahon alang sa kompanya, tungod kay kini nagtinguha nga mapadayon ang pagtubo sa pagbaligya pagkahuman sa paspas nga pagpalapad nga nasinati sa panahon sa pandemya. Aron pag-iba-iba ang mga tanyag niini, gipalapdan sa Zoom ang suite sa mga serbisyo alang sa mga negosyo, lakip ang mga telepono nga nakabase sa internet, mga sentro sa pagkontak, pag-iskedyul, ug mga katabang sa artipisyal nga paniktik.

Sa konklusyon, ang Zoom mihimo mga lakang aron mapataas ang mga kabalaka bahin sa giingon nga anticompetitive nga pamatasan sa Microsoft sa mga regulatory body. Ang sangputanan sa kini nga mga diskusyon ug nagpadayon nga mga imbestigasyon sa mga awtoridad ang magtino sa umaabot nga talan-awon sa merkado sa videoconferencing ug serbisyo sa panganod.

Tinubdan:

- Bloomberg News (walay gihatag nga URL)