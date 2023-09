Gipataas sa Zoom ang mga Kabalaka sa Antitrust Bahin sa Paggawi sa Microsoft

By

Gipahayag sa Zoom Video Communications Inc. ang mga kabalaka bahin sa giingon nga anticompetitive nga pamatasan sa Microsoft Corp. sa mga miting sa mga regulator gikan sa US, European Union, ug uban pang hurisdiksyon. Sumala sa usa ka tawo nga pamilyar sa kini nga butang, ang Zoom nagpahigayon mga diskusyon sa US Federal Trade Commission ingon man mga tigpatuman sa kompetisyon gikan sa EU, UK, ug Germany sa miaging tuig.

Usa sa mga nag-unang kabalaka nga gipatungha sa Zoom mao nga giuna sa Microsoft ang software sa videoconferencing sa Teams pinaagi sa pagbugkos sa presyo ug disenyo sa produkto. Ang kompanya nangatarungan nga kini nga pamatasan naghatag sa Microsoft og dili patas nga bentaha sa merkado. Gisusi na sa Microsoft ang tigbantay sa kompetisyon sa EU, nga nag-imbestiga kung ang paghigot niini sa mga Team sa Microsoft 365 ug Office 365 nakalapas sa mga lagda sa antitrust.

Agig tubag sa reklamo nga gihimo sa Slack tulo ka tuig na ang milabay, ang Microsoft bag-o lang nagpahibalo nga kini mag-unbundle sa mga Teams sa Europe sugod sa Oktubre 1. Ang Federal Cartel Office sa Germany naglunsad usab og imbestigasyon ngadto sa Microsoft niadtong Marso aron imbestigahan ang mga gawi sa bundling ug potensyal nga anticompetitive nga kinaiya.

Ang mga awtoridad sa US ug UK nagpasiugda usab sa mga pangutana sa mga serbisyo sa panganod, usa ka lugar diin ang Azure sa Microsoft usa ka mayor nga magdudula. Kini nga mga imbestigasyon nagtumong sa pagtino kung ang pipila ka mga gawi sa Microsoft, Amazon.com Inc., ug Alphabet Inc. nagpugong sa kabag-ohan sa industriya.

Bisan kung ang Teams ang panguna nga kakompetensya sa Zoom, ang kompanya nagpugong sa paghisgot sa kini nga mga isyu sa publiko hangtod karon. Atol sa Goldman Sachs Communacopia ug Technology Conference, ang CEO sa Zoom nga si Eric Yuan nanawagan sa FTC nga susihon ang mga gawi sa pag-bundle sa Microsoft ug gipasiugda ang kamahinungdanon sa kaangayan sa kompetisyon.

Samtang ang Zoom nagpadayon sa pagpalapad sa iyang suite sa mga serbisyo alang sa mga negosyo lapas sa videoconferencing, kini nagtinguha sa pagsulbad sa mga kabalaka sa antitrust ug pagsiguro sa patas nga kompetisyon sa merkado.

Tinubdan:

- Bloomberg