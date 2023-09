Pag-abli sa Bug-os nga Potensyal sa Zero Trust: Usa ka Paradigm Shift sa Organizational Security

Ang zero nga pagsalig mitumaw isip usa ka hinungdanon nga aspeto sa digital nga pagbag-o alang sa mga organisasyon, nga labaw pa sa usa ka buzzword. Ang panukiduki gikan sa Zscaler nagpadayag nga daghang mga lider sa IT ang nagpatuman na o nagplano nga ipatuman ang usa ka estratehiya sa seguridad nga zero pagsalig. Bisan pa, gamay ra nga porsyento niini nga mga lider ang masaligon sa hingpit nga paggamit sa potensyal sa zero nga pagsalig.

Ang zero nga pagsalig nagrepresentar sa usa ka pagbalhin gikan sa tradisyonal nga mga gawi sa seguridad sama sa mga virtual nga pribadong network (VPN) ug mga firewall, nga nagtuo nga ang mga aparato sa sulod sa network sa usa ka organisasyon kasaligan. Ang konsepto nagsentro sa ideya nga walay user nga kasaligan, nga nagkinahanglan og verification para sa matag user ug device aron maka-access sa mga network.

Ang pagpatuman sa zero nga pagsalig nagtanyag daghang mga benepisyo, lakip ang gipaayo nga panan-aw sa organisasyon ug seguridad. Gitugotan niini ang mga IT team nga mapadayon ang kontrol sa kalihokan sa network samtang gi-accommodate ang mga gawi sa pagtrabaho sa hybrid ug gipang-apod-apod nga mga trabahante. Pinaagi sa pagdawat sa zero nga pagsalig, ang mga organisasyon nakakuha usa ka kompetisyon nga bentaha sa pag-hire pinaagi sa pagtanyag sa flexible nga mga kapilian sa trabaho samtang gisiguro ang seguridad ug proteksyon.

Ang panan-aw sa tibuuk nga negosyo usa ka hinungdanon nga aspeto sa pagpatuman sa zero pagsalig. Kini nga lebel sa visibility nagtugot sa mga organisasyon sa paghimo ug nahibal-an nga mga desisyon bahin sa pag-apil sa mga empleyado base sa ilang lokasyon ug makakuha mga hinungdanon nga panabut sa pagtugot sa peligro. Pananglitan, ang hilit nga mga trabahante makahimo sa ilang mga katungdanan nga luwas, samtang ang mga panabut nga nakuha gikan sa mga uso sa pagtrabaho mahimong mosangput sa pag-uswag sa mga gamit sa opisina, mga gawi sa pagtrabaho, ug bisan ang kahusayan sa enerhiya.

Ang mga oportunidad nga gipresentar sa zero nga pagsalig molapas sa mga pagbag-o sa teknolohiya. Pinaagi sa paggamit sa mga granular nga panabut nga gihatag sa zero nga pagsalig, ang mga organisasyon makahunahuna pag-usab sa ilang paghatud sa negosyo ug maghimo mga estratehikong desisyon bahin sa mga lugar sa opisina, pag-apod-apod sa mga trabahante, ug produktibo. Gitugotan niini ang mga negosyo nga mahunahuna pag-usab ang ilang mga operasyon ug makapangita mga bag-ong paagi sa pag-apil sa mga kustomer.

Sa pagtan-aw sa unahan, ang pagtungha sa generative AI nga mga himan adunay saad alang sa zero trust space. Kini nga mga himan mahimong mag-analisar sa daghang mga datos nga moagi sa mga panganod sa seguridad ug makuha ang hinungdanon nga mga panan-aw. Pinaagi sa paggamit sa generative AI, ang mga organisasyon makapauswag pa sa mga benepisyo sa zero trust ug madala ang ilang seguridad ug operational efficiency ngadto sa bag-ong mga kahitas-an.

