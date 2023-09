Ang Kalibutan sa Warcraft Nagpadayag sa mga Tigbantay sa Dream Patch

By

Ang World of Warcraft nagpahibalo sa iyang gipaabot nga umaabot nga patch, Guardians of the Dream, nga magpaila sa makapahinam nga bag-ong sulod alang sa mga magdudula. Kini nga mayor nga patch adunay usa ka bag-ong sona, usa ka mahagiton nga pag-atake, ug usa ka bag-ong pool sa Mythic + Dungeons.

Ang highlight sa Guardians of the Dream mao ang bag-ong zone, nga nagdala sa mga magdudula sa lawom nga mystical nga gingharian nga nailhan nga Emerald Dream. Kini nga espirituhanong dimensyon dugay na nga bahin sa Warcraft lore, ug ang mga magdudula makasugat sa mabangis nga Primalist nga pwersa nga gipangulohan sa makalilisang nga Fyrakk, ang embodiment sa kalayo. Ang pagsulod niining wala pa makita nga gingharian magsulay sa kahanas ug kaisog sa mga adventurer.

Gipaila usab sa patch ang Amirdrassil raid, usa ka kulbahinam nga engkwentro sa Druids of the Flame. Kini nga pag-atake nagtanyag usa ka talagsaon nga kasinatian tungod kay ang mga magdudula adunay higayon nga makasakay sa mga dragon samtang ilang gigukod ang naglupad nga siga nga mga druid nga nagpahinabog kadaot sa Emerald Dream. Bisan pa, ang mga nag-develop mabinantayon bahin sa mga mekaniko ug nagplano nga sulayan pag-ayo ang engkwentro sa wala pa kini buhian sa live nga dula.

Dugang pa, ang patch naglakip sa usa ka updated Mythic + Dungeon pool alang sa Season 3. Ang mga magdudula makadahom nga Emerald Dream-themed dungeon gikan sa nangaging mga pagpalapad, sama sa Darkheart Thicket ug The Everbloom. Dugang pa, ang Dawn of the Infinites megadungeon gibahin sa duha ka mga pako, nga nagtanyag og mas mahagiton nga sulod alang sa mga magdudula.

Alang sa mga kaswal nga magdudula, adunay daghang mga kalihokan sa gawas nga malingaw. Ang patch nagpaila sa usa ka siklo sa tulo ka publiko nga mga panghitabo: ang Superbloom, nga giinspirar sa mga mapa sa payload sa Overwatch, usa ka kalihokan sa pagpanguma diin ang mga magdudula makakolekta og mga kwarta ug mga ganti, ug ang Emerald Bounty, diin ang mga magdudula nagtanom og mga liso ug nagtan-aw kanila nga motubo ngadto sa mga kahoy, nga naghatag og talagsaon nga mga ganti.

Mahimong sulayan sa mga magdudula ang bag-ong patch sa PTR (public test realm) pagkahuman niining semanaha. Uban sa kulbahinam nga bag-ong sulod niini, ang Guardians of the Dream misaad nga itanyag ang World of Warcraft nga mga magdudula og usa ka kulbahinam ug immersive nga kasinatian sa Emerald Dream.

Tinubdan:

- Opisyal nga Kalibutan sa Warcraft Twitter account: @Warcraft